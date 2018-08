En lice pour un Nobel alternatif​

Kim Thúy se retrouve parmi les quatre finalistes du Prix alternatif de littérature de la nouvelle Académie suédoise, remis exceptionnellement cette année en remplacement du Nobel équivalent. Une nomination « très touchante », mais surtout surréelle pour l’auteure québécoise. « J’ai l’impression que c’est une erreur », avance-t-elle avec humilité.

« Les gens doivent vraiment se demander ce que mon nom fait à côté de ceux des autres auteurs nommés », poursuit l’auteure en entretien au Journal.

Le mois dernier, une liste de 47 noms d’auteurs a d’abord été soumise à un vote populaire à l’échelle mondiale. Celui de Kim Thúy a remporté un appui supérieur à ceux de Margaret Atwood, J.K. Rowling et consorts, permettant à la Québécoise de s’inscrire parmi les quatre finalistes, aux côtés de Maryse Condé, Haruki Murakami et Neil Gaiman.

« Selon moi, c’est évidemment que c’est le Québec qui a voté pour moi. Ça, ça me touche infiniment ; ça veut dire que les gens d’ici ont pris le temps de le faire. Et le temps, c’est la chose la plus précieuse qu’on puisse donner à quelqu’un. J’ai l’impression que mon cœur n’est pas assez grand pour tout cet amour que je reçois », confie Kim Thúy.

L’auteure d’origine vietnamienne estime toutefois qu’elle a « 200 % de chance de ne pas être choisie » lors de la dernière étape de délibération où un groupe d’intellectuels suédois devront trancher et, ultimement, ne devront choisir qu’un lauréat.

« Les autres finalistes sont de vrais auteurs et moi je ne suis qu’une fille qui aime écrire. J’ai encore beaucoup à apprendre », insiste-t-elle.

#MeToo

Ce prix alternatif a été créé dans la foulée du mouvement #MeToo lorsque l’Académie suédoise, fragilisée par un scandale sexuel impliquant le conjoint d’une de ses membres, a décidé de reporter d’un an la remise de son prix Nobel de la littérature. Les bibliothécaires du pays ont alors décidé de créer cette récompense internationale qui ne sera remise que cette année.

Kim Thúy se réjouit de cette initiative de « citoyens qui ont décidé de réagir plutôt que d’être des victimes ».

« L’humain a ses failles, c’est inévitable. C’est facile de devenir blasé ou même dégoûté. Mais ce genre d’initiative, c’est le genre de chose qui nous reconnecte avec l’humain. Ça nous rappelle le pouvoir qu’on a comme citoyens, un pouvoir qu’on a tendance à oublier », raconte-t-elle.

Le nom du lauréat sera annoncé le 12 octobre.

Le prix, accompagné d’une bourse d’un million de couronnes suédoises (un peu plus de 142 000 $ canadiens) sera quant à lui remis en décembre, lors d’une cérémonie à Stockholm.