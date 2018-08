Il fera de la prison pour avoir texté au volant

ROUYN-NORANDA | Un homme de 30 ans de l'Abitibi sera l'un des premiers automobilistes condamnés à une peine de prison pour avoir causé un accident en textant au volant. Il a gravement blessé une motocycliste.

Le 26 juillet 2015, Guillaume Crépeault conduisait sa voiture sur la route 117 dans le quartier Évain, à Rouyn-Noranda, lorsqu'il a dévié de sa voie pour aller heurter une moto qui circulait en sens inverse. Il roulait à ce moment à environ 120 km/h dans une zone de 90 km/h. La conductrice a subi plusieurs fractures et a finalement dû être amputée d'une jambe. Le 19 juin dernier, Crépeault avait été reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions. Il était de retour en cour jeudi pour les observations sur la peine.

Textos effacés

Après l'impact, Crépeault a effacé deux textos envoyés à 19 h 04 et 19 h 14, mais il n'a pas effacé la réponse de sa sœur, reçue à 19 h 14. L'appel au 911 à la suite de la collision est aussi entré à 19 h 14.

Pendant son procès, Crépeault avait dit qu'il s'était rangé sur l'accotement pour envoyer les textos à sa sœur et que l'accident s'était produit parce qu'il avait jeté un coup d'œil à sa fille, assise sur la banquette arrière. Le juge Jean-Pierre Gervais a estimé cette version peu probable en raison du peu de temps écoulé entre l'envoi de texto, l'accident et l'appel au 911.

Jeudi matin, lors des observations sur la peine, Guillaume Crépeault s'est excusé à la victime, qui cependant n'était pas présente. «Je demande pardon à cette dame-là. Je m'excuse. [...] J'ai fait du mal à quelqu'un par ma négligence», a-t-il dit.

Son avocat, Me André Levasseur, demande une peine de 90 jours de détention à purger les week-ends ainsi que 240 heures de travaux communautaires. Crépeault aimerait purger sa peine de prison les week-ends pour pouvoir continuer de voir ses enfants et ne pas perdre son travail de commis aux pièces. Le criminel a fondu en larmes, hier, lorsqu'il s'est mis à parler de son avenir.

L'avocate de la Couronne, Me Émilie Larose, exige beaucoup plus et demande 20 mois de détention. «Il faut envoyer un message clair de dissuasion et de dénonciation à la société», a-t-elle plaidé.

Me Larose, après l'audience, a fait remarquer que très peu de personnes ont écopé de peines de prison, au Québec, pour négligence criminelle liée au textage au volant. Selon elle, il est difficile de prouver que quelqu'un était en train de texter au moment d'un accident.

Le juge Jean-Pierre Gervais a mis la cause en délibéré et rendra sa décision le 11 octobre.