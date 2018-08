Insinuation de pédophilie: Michelle Blanc se rétracte auprès du blogueur Camus

MONTRÉAL | Visée par une mise en demeure, la candidate péquiste Michelle Blanc s'est excusée jeudi soir pour avoir insinué que le blogueur Xavier Camus était pédophile.

L’aspirante-députée de la circonscription de Mercier avait 24h pour «se rétracter, s’excuser et rectifier publiquement les faits comme faux et sans fondement» pour ses propos. C’est ce qu’elle a fait en soirée jeudi sur les réseaux sociaux.

Je sais ce que c’est d’être attaquée injustement et personnellement sur les réseaux sociaux, ce qui aurait du me rendre encore plus vigilante et prudente. Je m’en veux en estie ! J’invite tous les internautes, de tous les partis, à en tirer une grande leçon. 2/3 — Michelle Blanc M.Sc. (@MichelleBlanc) 30 août 2018

« J’ai publié hier sur twitter une insinuation fausse sans aucun fondement concernant M. Xavier Camus. Évidemment, je me rétracte et m’excuse sincèrement pour le tort que cela aura causé à M. Camus et à ses proches.

1/3 — Michelle Blanc M.Sc. (@MichelleBlanc) 30 août 2018

Sur la toile comme dans la vie, on peut défendre avec verdeur et fougue ses idées, mais la modération doit primer lorqu’on parle des personnes.»

3/3 — Michelle Blanc M.Sc. (@MichelleBlanc) 30 août 2018

Irritée par le blogueur, Michelle Blanc avait répliqué la nuit dernière.

«Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C'est le genre de conneries qu'on raconte aussi à son propos...», avait-elle gazouillé.

Jeudi matin, la candidate péquiste de Mercier s’est expliquée. «Je regrette d'avoir utilisé les mêmes tactiques au conditionnel qu'un certain Camus. Il était tard et ce n'est pas mon habitude d'aller aussi bas que lui dans des insinuations», a-t-elle écrit.

Mais Xavier Camus réclamait des excuses formelles. «Ce qu’elle a fait ce matin, ce n’était pas clair, elle laisse encore planer un doute. La question de la pédophilie, c’est vraiment quelque chose qui va traîner avec toi comme un boulet toute ta vie, en plus je suis enseignant, c’est vraiment épouvantable, c’est des accusations très très graves, elle prend ça à la légère, vraiment !», s’est-t-il désolé.

Les politiciens doivent tirer des leçons de cette histoire, a confié le chef péquiste Jean-François Lisée, quelques minutes après la rétractation de sa candidate. «Lorsqu’il s’agit des personnes, la modération doit primer», a-t-il insisté.

Pas question de remettre en question la candidature de Michelle Blanc, qui n’en est pas à ses premiers propos controversés. «Si on devait être à ce point intolérant de l’erreur humaine que même lorsque quelqu’un s’excuse et retire ses paroles, on dit qu’il en faut plus, on ne pourra plus vivre en société».