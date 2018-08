Irritée par un blogueur, la candidate du PQ Michelle Blanc insinue qu'il est pédophile

Irritée que le blogueur Xavier Camus «ait une fixation malsaine sur elle» en faisant des «amalgames douteux», la candidate du Parti québécois (PQ) dans Mercier a insinué sur Twitter, mercredi, que ce dernier serait pédophile.

«Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C'est le genre de conneries qu'on raconte aussi à son propos...», a-t-elle répondu sur Twitter au compte The Gr8t Progressive qui l'interpellait à propos d’une photo publiée par le blogueur où elle pose avec Pierre Marcotte, un ex-candidat péquiste écarté par le parti en raison de propos islamophobes déterrés par Camus.

Photo capture d'écran

Le 16 août, le blogueur anti-islamophobe a notamment écrit qu’un militant de Michelle Blanc est proche de l’extrême droite et que la candidate avait participé à l’émission de radio d’Éric Le Ray, associé à l’extrême droite, qu’elle connaîtrait d’ailleurs depuis longtemps en raison de leur intérêt commun pour le numérique, ce qui semble avoir agacé Mme Blanc.

Photo capture d'écran

Ce blogueur, qui est également professeur de philosophie, a provoqué le retrait de la candidature de Muguette Paillé dans Maskinongé et de celle de Pierre Marcotte dans Drummond–Bois-Francs après avoir déterré d’anciens commentaires islamophobes tenus sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi matin, Michelle Blanc a dit regretter les propos qu'elle avait tenus mercredi sur Camus.

«Je regrette d'avoir utilisé les mêmes tactiques au conditionnel qu'un certain Camus. Il était tard et ce n'est pas mon habitude d'aller aussi bas que lui dans des insinuations», a-t-elle écrit.

Photo capture d'écran

– Plus de détails à venir...