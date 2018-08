Eugenie Bouchard a vu son parcours se terminer abruptement à Flushing Meadows lorsqu’elle a été vaincue jeudi en deux manches de 6-4 et 6-3 face à Marketa Vondrousova.

Après quatre victoires prometteuses aux Internationaux de tennis des États-Unis, dont trois acquises en qualifications la semaine dernière, la Québécoise n’a jamais pu assurer la riposte contre la Tchèque, 103e raquette mondiale.

Bouchard, 24 ans, tentait d’atteindre le troisième tour du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison pour la première fois depuis 2015. Elle avait été éliminée d’entrée lors de ses deux récentes présences à New York.

Brisée en six occasions, dont la dernière fois au jeu ultime, la Québécoise de 24 ans a été trahie par son service, elle qui n’a affiché qu’un faible taux d’efficacité de 52 pour cent sur ses premières balles.

Des points positifs

Première à s’exécuter au service, Bouchard, classée 137e à la WTA, a été renversée dès le début par sa rivale gauchère âgée de 19 ans à peine. Malgré quatre bris consécutifs, de part et d’autre par la suite, elle n’a pu en profiter.

La Tchèque s’est sauvée avec le premier set non sans avoir écopé de quatre fautes de... pied.

« Je ne me suis pas sentie moi-même sur le court, a raconté Bouchard en conférence de presse. C’est un résultat très décevant étant donné que je m’étais bien comportée lors de mes récents matchs. En fait, j’ai joué comme de la... merde !

« Mais bon, il y a des points positifs à retirer de ma présence à New York, a-t-elle poursuivi. J’ai disputé plusieurs rencontres et c’est ce que j’avais besoin de faire. »

Un jeu décisif

La deuxième manche s’est amorcée comme la première. Bouchard a été victime d’un autre bris de service qui allait ensuite permettre à son adversaire de s’accorder une avance de 3 à 1.

Mais la Montréalaise n’avait pas dit son dernier mot en égalant la marque à 3 à 3.

Le jeu suivant aura été tout probablement le tournant de cette rencontre qui s’est terminée après 85 minutes de débats.

Bouchard commet une double faute d’entrée et ouvre la voie à Vondrousova, qui inscrit un cinquième bris de service.

Frustrée, la vaincue lance sa raquette sur le court. Elle ne s’en remettra jamais. Menée 3-5, Bouchard résiste à deux balles de match avant de céder sur la troisième.

« Affronter une gauchère n’est jamais facile, a conclu Bouchard. Elle a bien retourné la balle et ça m’a déstabilisée. »

Bruneau : « Trop d’erreurs »

Sylvain Bruneau est le premier à reconnaître que Bouchard n’a pas livré la marchandise.

« Premièrement, elle n’a pas bien servi, a reconnu le responsable du volet féminin à Tennis Canada en entrevue téléphonique au Journal. Puis, elle a commis trop d’erreurs en voulant malmener une adversaire qui se déplaçait très bien et qui retournait les balles avec efficacité.

« Son jeu de jambes n’était pas à point non plus. On s’attendait à plus de sa part après quatre bons matchs avant d’affronter Vondrousova. »

Bruneau a aussi avoué que Bouchard était dure envers elle-même à la suite de sa déclaration en conférence de presse.

« Eugenie, dit-il, vise toujours très haut. Elle s’est déjà rendue loin en Grand Chelem et elle est très exigeante. »

« Oui, elle joue mieux et depuis quelques mois, les signes sont bons. Mais elle constate aussi que la barre est haute pour une joueuse qui a déjà été classée cinquième au monde. »

Eugenie Bouchard participera au tournoi Challenger de Chicago, la semaine prochaine, avant d’entreprendre une tournée en Asie cet automne.