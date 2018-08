Je sors, je reste

Coup de cœur

MODE : Ouverture de la pop-up boutique 8lack

En mode, le noir est la couleur la plus portée et reste indémodable. C’est pourquoi la designer Estera Kostardjian a lancé une boutique web qui ne met qu’en valeur les vêtements noirs, passant des robes jusqu’aux accessoires. La femme d’affaires a réuni plusieurs griffes locales et internationales sur sa plate-forme, question d’offrir le maximum de choix au client. C’est donc ce soir qu’a lieu le lancement de la première pop-up boutique de 8lack, où l’animation sera assurée par Rebecca Perez, fondatrice et éditrice en chef de Goss Club. *Ce soir à 17h au Centre Rockland, 2305 Chemin Rockland

Je sors

ART

Les voyageurs intemporels

Le collectif de photographes Art Rocks Design présente son tout premier vernissage photographique Les voyageurs intemporels. Chaque cliché nous transporte dans un coin différent du globe : tantôt on se retrouve sur les plages exotiques de l’Asie et puis d’un coup, on se retrouve au milieu de la jungle urbaine à New York. En outre, l’entrée est totalement gratuite. *Tous les jours, jusqu’au 25 septembre prochain dès 10h à la Galerie 203, 227 rue Notre-Dame Ouest

CONCERT

Les Anticipateurs et Tommy Kruise

Fan de hip hop francophone? Ne manquez surtout pas la prestation enflammée du groupe québécois Les Anticipateurs, accompagné du DJ international Tommy Kruise. Le duo profitera de la scène du Club Soda pour célébrer la sortie de leur nouvel album intitulé Bateaux Colombiens et revisiteront leurs classiques si appréciés du public. *Samedi soir à 21h au Club Soda, 1225 Boulevard Saint-Laurent

MUSIQUE

Les siestes musicales

Pour une expérience unique en ville, l’activité Les siestes musicales, convie le public à venir relaxer près de l’étang au parc Jarry et de se laisser bercer par les chants doux du Chœur de Brouhaha et des séances de relaxation. *Dimanche à 13h au parc Jarry, boulevard Saint-Laurent

ÉVÉNEMENT

Week-end Piknic X MEG Montréal

Question de bien entamer la rentrée et de profiter du long week-end, Piknic Électronik s’associe au populaire festival MEG Montréal, qui souffle cette année ses 20 bougies. Pour l’occasion, trois journées sont dédiées à la musique de tous genres. Au programme, plusieurs DJs locaux et internationaux viendront faire bouger la foule, de l’après-midi jusqu’au soir! *Samedi, dimanche et lundi à partir de 14h au Parc Jean-Drapeau

GASTRONOMIE

La semaine du bacon

La quatrième édition de La semaine du bacon est de retour, pour le grand plaisir des « baconistas ». Dans plusieurs restaurants du Quartier Dix30 (à 15 minutes de Montréal), savourez plus de 18 créations gourmandes, dont l’omelette avec poires caramélisées, fromage brie et bacon, au restaurant Allô mon Coco. *Jusqu’au 9 septembre prochain : horaire et menu au www.quartierdix30.com

Je reste

LIVRE

Birdie

L’enseignante universitaire Tracey Lindberg nous livre un roman qui dresse le portrait de Birdie, de son vrai nom Bernice Meetoos. L’héroïne est une femme autochtone qui quitte sa réserve en Alberta pour s’installer en Colombie-Britannique. Là-bas, elle y perd tous ses repères et des forces mystérieuses viennent la hanter... *Sorti le 28 août

DVD

En pleine tempête

Une violente tempête sur l’océan frappe le navire de Tami et de son amoureux Richard. Au lendemain de l’ouragan, Tami se réveille apeurée et retrouve Richard dans un piètre état. À des milliers de kilomètres de la terre ferme, le couple fait face aux forces de la nature. *Sorti 28 août

TÉLÉ

The Breakfast Club

Qui ne connaît pas le classique The Breakfast Club, paru au cinéma en 1985? Ce film fait partie maintenant des références culturelles du cinéma américain. L’histoire met en contexte cinq adolescents qui doivent passer un samedi en retenue à la polyvalente. Des confidences se créent et des liens se tissent entre eux. *Dimanche à 15h15 sur les ondes de V Télé