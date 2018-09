John McCain n'était pas un enfant de chœur

John McCain, vieux routier de la politique américaine, est décédé la semaine dernière. Ses funérailles ont eu lieu hier. Paix à son âme !

La disparition d’un personnage important ne devrait cependant pas nous dispenser de proposer un bilan lucide de l’homme. La mort ne garantit pas le Panthéon.

Bon nombre de commentateurs pointent maintenant du doigt le manque de noblesse du président Donald Trump parce qu’il n’assistera pas aux obsèques et qu’il avait jadis déclaré que le sénateur de l’Arizona n’était pas réellement un héros de guerre. Un commentaire, de fait, inacceptable.

Barack Obama et George W. Bush seront, quant à eux, présents à la cérémonie. Dans le cas de Bush, c’est d’une totale hypocrisie. Si l’attitude de Trump face à McCain était inélégante, celle de Bush a été carrément scandaleuse. En l’an 2000, quand McCain et Bush se disputaient l’investiture républicaine en vue de l’élection présidentielle, tous les coups furent permis contre le sénateur de l’Arizona, et plusieurs rumeurs furent lancées pour le traîner dans la boue, notamment sur sa santé mentale suite à son emprisonnement au Viêt Nam, sur les problèmes de consommation de médicaments de sa femme, et même – cette accusation était tout particulièrement odieuse - qu’il avait un enfant naturel noir (McCain et sa femme ont, en fait, adopté une jeune fille du Bangladesh).

Les « analystes » d’extrême-centre - qui confondent prétentieusement souvent leur idéologie avec la vérité scientifique - voudraient aussi nous faire miroiter la grande classe de John McCain, avec deux vidéos à l’appui, l’un où il défend son rival Obama contre une partisane raciste, et l’autre où il admet sa défaite en 2008. Ces extraits témoignent effectivement d’une certaine grandeur.

Peut-on cependant en dire autant de cette vidéo, qui suit, où McCain réécrit un air des Beach Boys, chantant Bomb Bomb Bomb Iran ? Une telle gaffe aurait dû suffire à le disqualifier de tout poste électif d’importance.

Ce n’était pas le seul excès de comportement attribué au sénateur, ayant déjà qualifié divers adversaires de shitheads, assholes, low-life scum, fucking jerk. Il aurait également, en 1992, interpellé son épouse en la traitant de cunt. J’épargnerai au lecteur la traduction de ces épithètes. Son tempérament colérique l’a même mené à agresser physiquement son collègue Rick Renzi. Au chapitre de la classe exemplaire, on repassera.

Comme beaucoup d’autres membres de l’élite américaine, McCain s’acoquinait avec le monde de l’argent, et ce, dès les débuts de sa carrière politique. Le scandale de Keating Five en était un bon exemple. Cinq sénateurs – dont McCain – furent accusés d’avoir reçu des dons pour amoindrir les règlements concernant une société de crédit immobilier. McCain aurait obtenu 56 000 dollars pour ses deux campagnes à la Chambre des représentants, et 54 000 dollars pour sa campagne au sénat en 1986. En plus de ces sommes, McCain a eu droit à de nombreux voyages payés aux Bahamas.

McCain est un personnage difficile à suivre, s’étant habilement construit une image de franc-tireur. On peut cependant assimiler ses évolutions à de l’opportunisme politique. McCain n’a jamais lésiné sur les revirements dépendamment des aléas de l’actualité.

Après l’élection de Bush contre Al Gore en 2000, McCain comprenait probablement que sa candidature aux primaires républicaines contre le nouveau président ne lui offrirait pas de canaux privilégiés avec la Maison-Blanche. Le McCain du début des années 2000 se positionna comme un dissident interne, s’opposant aux réductions fiscales pour les plus riches, défendant le droit des patients, proposant une législation environnementale relevant les normes d’économie de carburant.

Il fut même question, en 2004, qu’il soit le candidat à la vice-présidence avec le démocrate John Kerry, qui affrontait Bush. McCain a finalement appuyé le président sortant, se réhabilitant ainsi au sein du Parti républicain. Lorsqu’un groupe d’anciens militaires (le Swift Boat) multipliait les publicités négatives remettant en question les exploits de John Kerry au Viêt Nam, à qui on a décerné de multiples médailles, McCain fit porter la responsabilité au principal visé. Kerry, disait McCain, avait couru après le trouble en mettant de l’avant son passé militaire. Il faut dire que sept des dix principaux donateurs des publicités négatives étaient aussi des contributeurs de McCain...

Au niveau de la politique intérieure, McCain le républicain modéré était disparu.

Il votera contre l’augmentation du salaire minimum à six reprises, jusqu’à ce que la mesure soit associée à des réductions d’impôts pour les entreprises. Il a même voté en faveur d’une loi supprimant le salaire minimum fédéral. Il deviendra aussi favorable à la suppression de la taxe sur les successions, après y avoir été farouchement opposé.

En 2008, le candidat à la présidence John McCain se positionnait contre l’arrêt Roe v. Wade de 1973 concernant l’avortement, alors qu’il prétendait en 1999 que l’affaire était classée. Ayant déjà déclaré que si sa fille était enceinte elle serait la seule à être maîtresse de son choix, il affirma deux jours plus tard que ce serait une décision familiale, mais prônait toujours le libre choix.

Alors qu’il condamnait fermement les extrémistes en l’an 2000 et qu’il pointait spécifiquement du doigt le pasteur et télévangéliste Jimmy Falwell (celui qui croyait que Dieu avait puni l’Amérique le 11 septembre 2001 à cause des gais et de l’avortement), il chanta les louanges de ce même Falwell en 2006.

Comme ancien héros de guerre, McCain se positionnait surtout sur les questions de politique étrangère, comme si son honorable passé sur le terrain menait directement à une expertise en la matière.

McCain s’est fait l’apôtre de l’Amérique impériale et conquérante. Enfin, ça n’a pas toujours été le cas, car il s’est opposé à des interventions au Liban, en Haïti, en Somalie, et – dans un premier temps, avant de changer d’idée - en Bosnie et au Kosovo. Lorsque le virage a été entamé, il l’a été sans nuance. Sa position était aussi agressive que son tempérament personnel.

Le McCain des années 2000 était résolument interventionniste. En 2001, il signait une lettre ouverte demandant à Bush de s’en prendre au Hamas, au Hezbollah, à la Syrie, à l’Irak, à l’Iran et à la Corée du Nord.

Il a ainsi soutenu dès le début l’invasion de l’Irak, qui reposait sur des motifs fallacieux. Cette donne ne le dérangeait pas outre mesure, puisqu’il affirmait en 2004 que même si nous n’avions finalement pas trouvé d’armes de destruction massive, le bilan de la guerre était positif, car les despotes du monde entier craindraient désormais de subir le même sort que Saddam Hussein.

Cela n’enlève rien qu’il a changé plusieurs fois son fusil d’épaule (faut-il s’en étonner?) sur plusieurs aspects de cette invasion et occupation. Ce fut notamment le cas par rapport au nombre de soldats à envoyer, de même que quant à son évaluation de la situation (il disait en 2007 au général George Casey que les choses empiraient alors qu’il affirmait généralement qu’elles s’amélioraient) et sur sa rapidité potentielle (en 2002, il prétendait que la guerre serait facile ; en 2008, il se targuait avoir toujours dit qu’elle serait longue).

On ne se surprendrait pas du fait qu’il prônait en 2004 la fin des pourparlers avec la Corée du Nord, et le bombardement de l’Iran. Comment s’étonner que, sous la présidence Obama, il encourageât les rebelles syriens dans une insurrection qui mena à un véritable désastre ? On ne se surprendra pas non plus de son appui à l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est, juste à côté de la frontière russe. Quand la Georgie a envahi l’Ossétie du Sud en 2008 et que l’armée russe a eu à intervenir, McCain s’était exclamé que nous étions tous devenus des Georgiens. McCain encouragea également le renversement du président élu d’Ukraine. Comment s’étonner que, dans le dossier de l’« ingérence russe », McCain ait été un des plus bruyants ? McCain a aussi été favorable à la fermeture de la prison de Guantanamo, avant de s’y opposer et de qualifier celle-ci de l’une des pires décisions de l’histoire du pays...

Qui était John McCain ? Une des figures de proue de l’Amérique se présentant comme gendarme du monde. Une telle ligne n’a cependant plus tellement la cote aujourd’hui, et le décès du sénateur de l’Arizona laisse les impérialistes de Washington dans le deuil de leur principal porte-parole.