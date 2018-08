Jour J – 32 : It’s the economy, stupid!

Alors que la campagne prend son rythme de croisière, Philippe Couillard et François Legault se sont retrouvés sur le terrain de l’économie.

Pour François Legault, la solution pour le Québec passe par la création d’emplois « de qualité ». On dirait bien qu’il refuse d’entendre l’appel à l’aide de Régis Labeaume qui plaide pour une hausse de l’immigration, justement parce qu’on manque de main d’œuvre pour occuper les postes qu’on a déjà...

Un raisonnement déconnecté

En entrevue avec le journal Web EnBeauce.com lors de son passage en Beauce, le chef de la CAQ a expliqué qu’il serait plus facile de pourvoir des postes à 25 $ l’heure que des postes à 12 $.

« Il faut aider nos compagnies manufacturières, financièrement, à acheter des équipements pour augmenter leur productivité, donc augmenter la valeur ajoutée dans les emplois (...) Les entreprises doivent se spécialiser dans des créneaux qui exigent une formation des travailleurs plus élevée, ce qui aurait pour effet de leur offrir de meilleurs salaires. »

Hein ? Donc, ce que François Legault propose, c’est de « moderniser » nos entreprises pour offrir des meilleurs salaires.

Il faudrait que quelqu’un lui explique qu’avant d’investir dans de nouvelles technologies, les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur de la main-d’œuvre pour faire rouler leur affaire.

Il faudrait aussi que François Legault réalise que ce ne sont pas tous les postes qui devront un jour être occupés par des ingénieurs. Il restera toujours des emplois manuels, moins spécialisés et tout aussi essentiels.

Et l’immigration ?

Sur la question de l’immigration, le chef caquiste ne recule pas. Selon lui, on doit diminuer le seuil d’immigration pour augmenter la rétention des nouveaux arrivants.

L’exemple qu’il choisit pour illustrer les difficultés d’attirer et de maintenir les immigrants en région est des plus déconcertant. Pour François Legault, le départ vers Montréal de la famille syrienne parrainée par Philippe Couillard est la preuve que les immigrants ne sont pas bien intégrés et que le chef libéral n’a pas de leçon à donner à qui que ce soit.

Non seulement c’est un coup bas, mais c’est surtout la preuve que le chef caquiste n’arrive pas à distinguer un réfugié d’un immigrant économique. Oups !

La Beauce en exemple

C’est donc devant des entrepreneurs beaucerons que le chef de la CAQ a présenté ( dans une confusion soulignée par plusieurs observateurs ) son « escouade économique » et sa vision pour stimuler la croissance, ou du moins pour éviter un ralentissement.

Mais comment François Legault peut-il sérieusement se présenter en Beauce, devant un parterre d’entrepreneurs, et leur dire qu’il souhaite diminuer l’immigration.

Combien de PME beauceronnes, justement, ont eu à mettre sur pied des programmes de recrutement de travailleurs étrangers pour réussir à garder leurs portes ouvertes ? Combien de ces entreprises font déjà face à une surenchère des salaires pour tenter de conserver leurs employés.

Bien qu'il voudrait que toutes les entreprises soient des multinationales de l’aéronautique, est-ce que François Legault a pris le temps de s’intéresser aux réels problèmes de main-d’œuvre qui étouffent les PME de la rive-sud de Québec, confrontées à un taux de chômage de 3 % ?

Les besoins sont tellement criants que Radio-Canada présentait un reportage dans lequel une entreprise de Saint-Georges avouait embaucher des jeunes sans diplôme pour répondre à ses besoins. Pourquoi ? Parce que si eux ne le font pas, un compétiteur le fera.

La ressource la plus rare en ce moment c’est la main-d’œuvre. Des entreprises doivent fermer leurs portes parce qu’elles n’arrivent plus à répondre aux commandes des clients à cause du manque d’employés.

Pendant ce temps, François Legault veut diminuer le nombre d’immigrants admis au Québec et menace d’expulser ceux qui, une fois ici, ne réussiraient pas son fameux test de valeurs. Croit-il qu’une telle proposition n’aurait aucun impact sur la croissance écnonmique?

Si ça, ce n’est pas la preuve que François Legault ne comprend rien au dynamisme économique des régions, j’ignore ce qu’il faudra de plus pour vous convaincre.

Comme disait Clinton : It’s the economy, stupid !