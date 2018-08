Keanu Reeves s'incruste à un deuxième mariage en deux semaines

Keanu Reeves a fait une surprise à un couple qui se mariait le week-end dernier en posant avec eux sur leurs photos de mariage. Jarrod Camara et Leslie Walker s'apprêtaient à se dire oui dans le Dream Inn de Santa Cruz, en Californie, quand des invités ont remarqué la présence de la vedette au bar de l'hôtel.

Le frère du marié, Jordan, a révélé que l'acteur avait élégamment accepté de jouer le jeu et de prendre part à la fête pendant un instant.

