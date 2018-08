La nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Riverdale est plus intrigante que jamais

La nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Riverdale est trop creepy, et on a plein de questions!

Au Comiccon, plus tôt cet été, les fans de Riverdale ont été gâtés avec une première bande-annonce pour la troisième saison. Celle-ci était plutôt récapitulative, mais les nouvelles images montraient un week-end au lac entre Betty, Veronica, Jughead et Archie, ainsi qu'une scène extrêmement creepy avec des bébés autour d’un feu. Vous pouvez revoir la bande-annonce ici:

Hier, on a eu droit à un nouveau teaser qui, s'il ne dure que 30 secondes, est rempli de nouvelles informations. Préparez-vous à capoter!

Une publication partagée par Riverdale (@thecwriverdale) le 29 Août 2018 à 12 :45 PDT

OK, on a plein de questions! Mais avant, juste pour vous rafraîchir la mémoire, la saison 2 se termine par l'arrestation d'Archie à la suite d'un possible coup monté de Hiram Lodge, le méchant papa de Veronica. Hermione Lodge, sa maman, devient mairesse de Riverdale.

Pour contrecarrer les plans de son papa, qui souhaite contrôler toute la ville, Veronica achète Pop’s dans le but d’ouvrir un speak-easy. Jughead est nommé roi des Serpents et donne un manteau rouge trop cool à Cheryl puisqu’elle aussi se joint à la gang. Bon, il y a aussi toute l’histoire avec le Black Hood et le faux frère de Betty qui est en fait le fils du père de Jughead, mais il faut choisir ses batailles, dans la vie.

Une publication partagée par Riverdale (@thecwriverdale) le 16 Mai 2018 à 8 :00 PDT

Le nouveau teaser nous montre tout d’abord Archie bien habillé, menotté, probablement en route vers son procès pour un meurtre qu'il n'a pas commis. On se doute que la saison 3 va se pencher sur la façon dont Archie pourra éviter la prison. De plus, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Betty serait en stage de droit dans la prochaine saison, on se doute qu’elle va tenter de venir en aide à son meilleur ami.

Parlant d'Archie... Il a un tatouage des Serpents? Oh, mon Dieu! Soit c’est un faux tatouage pour se faire accepter en prison, soit c’est vrai, et cela veut dire que pratiquement toute la bande fait maintenant partie des Serpents.

Une publication partagée par Jordan Connor (@thejordanconnor) le 16 Mai 2018 à 7 :05 PDT

Ensuite, on voit rapidement des images de Cheryl et Toni qui s’embrassent, ce qui nous rassure: tout va toujours bien entre elles. Kevin et Moose se donnent aussi un gros bisou devant leurs casiers, ce qui nous laisse croire que Moose est enfin à l’aise avec sa sexualité!

FP, le papa de Jughead, et Alice, la maman de Betty, sont ensemble dans un lit. D’après nous, ça va créer des situations bien «malaisantes» dans les soupers de famille, mais ce n'est pas grave, ils sont trop cute ensemble!

Une publication partagée par Mädchen Amick (@madchenamick) le 17 Juil. 2018 à 12 :41 PDT

On voit aussi rapidement ce qui semble être, dans la cour extérieure d’une prison, une bagarre entre Archie et des gardes et, le plus important... un culte? La ferme où Polly, la sœur de Betty, était cachée durant sa grossesse est clairement le quartier général d’un culte. Ils font des cérémonies avec des bébés, comme on l'avait vu dans la première bande-annonce, mais là, on voit des dessins de démons, Betty qui semble en transe, un genre de diable dans sa chambre... Ça devient très creepy, cette histoire!

Une publication partagée par Riverdale (@thecwriverdale) le 24 Juil. 2018 à 1 :28 PDT

Bref, on a plus que hâte à cette nouvelle saison qui sortira en octobre et qui semble encore plus intense, mais avec une touche de science-fiction en plus. D’après nous, on peut s’attendre à un lien entre Riverdale et la nouvelle série de Netflix, Sabrina the Teenage Witch, qui sortira aussi en octobre... #omg!

Une publication partagée par Netflix US (@netflix) le 11 Août 2018 à 4 :55 PDT

