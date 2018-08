La passion vient en travaillant

Fanny Bourel - 37e AVENUE

On ne naît pas passionné par son travail, on le devient. C’est ce qu’explique Cal Newport dans son livre à succès So Good They Can't Ignore You.

Suivre sa passion et en faire son travail, c’est le message répété dans de nombreux livres, blogues et magazines consacrés à la vie professionnelle. C’est pourtant un mauvais conseil, selon l’auteur américain Cal Newport. Pour lui, il est réducteur de croire que trouver sa passion et la suivre suffit à atteindre l’épanouissement professionnel.

Exceller pour être heureux au travail

La clé d’une carrière enrichissante est de détenir une compétence rare qui a de la valeur. « Vous ne pouvez être vraiment bien dans votre vie professionnelle que lorsque vous êtes vraiment bon dans quelque chose », explique-t-il. Il prend l’exemple de Bill McKibben, environnementaliste et auteur du livre The End of Nature. Au départ journaliste pour le New Yorker, c’est son talent pour l’écriture qui a fait de son livre un best-seller et c’est ce succès qui lui a permis de pouvoir se consacrer à l’activisme. « Il est devenu meilleur à force d’écrire, dit M. Newport. Il a développé une compétence rare et de valeur et l’a utilisée pour prendre le contrôle de sa carrière et la faire évoluer dans la direction qu’il voulait. »

Un effet boule de neige

La passion n’est pas forcément là à l’origine, mais peut naître en cours de route. Lors de sa présentation, M. Newport a cité les travaux du Benjamin Bloom sur le développement des talents. Dans les années 1980, ce chercheur en psychologie a étudié le parcours de 120 personnes ayant réussi dans le domaine artistique, sportif ou universitaire. Il a découvert que tous avaient un cheminement semblable. La rencontre avec l’activité en question s’est faite un peu au hasard, et c’est un professeur ou un entraîneur qui suscitera suffisamment d’intérêt envers cette activité pour que le jeune continue à la pratiquer. Un cercle vertueux se met alors en place. Le fait de s’améliorer renforcera sa motivation à persévérer, à devenir meilleur et il en tirera, petit à petit, de plus en plus de plaisir.

« La passion grandit avec le talent, résume M. Newport. C’est davantage un effet secondaire qu’un point de départ. » Une conclusion qui s’applique aussi à Steve Jobs, selon lui. « Plus il travaillait sur Apple, plus il s’est amélioré, plus il est devenu passionné », souligne-t-il.

Mais comment arriver à devenir vraiment bon dans quelque chose ? Pour M. Newport, il n’y a qu’une seule solution : travailler en profondeur, c’est à dire se concentrer sur une tâche importante et exigeante sans se laisser distraire. Exceller dans un domaine demande des heures de travail. Il faut donc se réserver du temps et se fixer un objectif précis quant à la compétence que l’on veut développer. « Vous devez persévérer même si c’est inconfortable », recommande-t-il.