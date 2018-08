La vraie nature, une vraie adaptation

Visuellement, La vraie nature est une copie de La parenthèse inattendue, qui a fait les beaux soirs de France 2 durant deux saisons. Malgré son succès d’audience, France 2 y a mis fin pour des problèmes de coûts. Les images sont plus léchées que pour La vraie nature, les éclairages sont mieux réussis et la prise de son est plus nette. On imagine facilement que les cachets de Jean Reno, Franck Dubosc ou Marion Bartoli ne sont pas les mêmes que ceux qu’on offre aux invités de La vraie nature.

Malgré une forme plus modeste, presque toutes les émissions de La vraie nature m’ont plu davantage que la vingtaine d’émissions françaises que j’ai regardées. D’abord parce que le rythme de La vraie nature est plus rapide et que les échanges entre invités sont plus spontanés. Les confidences y sont moins enveloppées de pudeur et le montage est plus rigoureux. Les émissions françaises (elles sont sur YouTube) durent chacune plus de deux heures !