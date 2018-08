Le 300e circuit pour Giancarlo Stanton n’a pas suffi

Giancarlo Stanton a claqué, en troisième manche, son 33e circuit de la saison et son 300e en carrière, jeudi soir au Yankee Stadium, alors que les Yankees ont été défaits au compte de 8-7 par les Tigers de Detroit.

En frappant cette longue balle, qui donnait les devants 2-1 aux siens, Stanton est devenu le cinquième joueur à atteindre le plateau des 300 le plus rapidement. Il a réussi l’exploit à son 1119e match. Seuls Ralph Kiner, Ryan Howard, Juan Gonzalez et Alex Rodriguez l’ont fait plus rapidement.

Celui qui a été hué en début de saison est sorti de l’abri pour saluer la foule qui ne cessait de l’ovationner.

Les deux équipes ont par la suite joué au jeu du chat et de la souris en s’échangeant les devants. Avec son cinquième circuit de la saison claqué en septième, Luke Voit a brisé l’égalité de 5-5 pour lancer les Yankees en avant 7-5, mais Dellin Betances (4-4) n’a pas été en mesure de conserver l’avance.

Une claque de deux points de Victor Martinez, son deuxième circuit du match et un circuit en solo de Niko Goodrum ont permis aux Tigers de prendre les devants.

Tous les points des Tigers ont été marqués grâce à la longue balle. Jeimer Candelario, en 1ère, Ronny Rodriguez, en quatrième et Victor Martinez, en cinquième, ont été à l’origine des autres points des vainqueurs. Seul le coup de quatre buts de Candelario a été réussi en solo.

Gleyber Torres a également frappé un circuit chez les New-Yorkais, ça se déroulait lors du quatrième acte.

Le partant des Yankees, J.A. Happ n’a pas terminé la cinquième manche. Il a été retiré du match après seulement quatre manches et un tiers au cours desquelles, il avait accordé cinq points mérités.

Du côté des Tigers, Francisco Liriano n’a pas fait mieux en octroyant cinq points, quatre mérités, en quatre manches et un tiers.

Alex Wilson (2-4), qui a été parfait en huitième, a mérité la victoire tandis que Shane Greene a enregistré son 28e sauvetage de la saison.