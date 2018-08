Londres | Le gouvernement britannique veut interdire la vente de boissons énergisantes aux enfants et adolescents en Angleterre et a annoncé jeudi lancer une consultation publique en ce sens.

Le gouvernement propose d’interdire les boissons contenant plus de 150 mg de caféine par litre, comme celles des marques Red Bull, Monster et Relentless.

Plusieurs distributeurs interdisent déjà leur vente aux enfants de moins de 16 ans mais le gouvernement prévoit que tous les détaillants suivent le pas, afin de lutter contre l’obésité infantile et les problèmes de santé associés à leur consommation (maux de tête, problèmes d’endormissement, maux d’estomac et hyperactivité).

La consultation publique aura notamment pour but de déterminer si l’interdiction doit s’appliquer aux adolescents de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans.

Plus de deux tiers des enfants de 10 à 17 ans et un quart de ceux âgés de 6 à 9 ans consomment des boissons énergisantes. Une canette de 250 ml de boisson énergisante peut contenir environ 80 mg de caféine -l’équivalent de trois canettes de coca- et en moyenne, une canette de boisson énergisante contient 60% de calories en plus et 65% de sucre en plus qu’un soda standard, selon des chiffres cités par le gouvernement.

« Des milliers de jeunes gens consomment régulièrement des boissons énergisantes, souvent parce qu’elles sont vendues moins cher que des sodas », a souligné la première ministre Theresa May dans un communiqué.

« Nous avons tous la responsabilité de protéger les enfants contre les produits qui nuisent à leur santé et à leur éducation » a renchéri dans le même communiqué le secrétaire d’État chargé de la santé publique, Steve Brine. « Nos adolescents consomment déjà 50% de plus de ces boissons que les adolescents européens, et les enseignants ont établi un lien préoccupant entre les boissons énergisantes et les problèmes de comportements à l’école ».

L’interdiction vise l’Angleterre; les autres nations constitutives du Royaume-Uni, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles, ayant la compétence de légiférer de leur côté dans ce domaine.

La législation actuelle prévoit que soit indiqué sur tout soda contenant plus de 150 mg de caféine par litre sa teneur élevée en caféine et sa nature déconseillée aux enfants.

Pour le professeur Russell Viner, président du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, « rien ne prouve que les boissons énergisantes aient un intérêt nutritionnel ou une place dans l’alimentation des enfants et des jeunes ».

« Le marché croissant des boissons énergisantes et le potentiel de préjudice pour les enfants et les jeunes justifient clairement un examen plus approfondi », a-t-il ajouté, approuvant l’annonce du gouvernement.

En revanche, Tam Fry, de l’association Action On Sugar, qui dénonce l’impact du sucre sur la santé publique, a jugé « stupéfiant que le gouvernement estime qu’une consultation soit nécessaire » avant de légiférer sur le sujet.

Afin de lutter contre l’obésité, une taxe sur les boissons sucrées est entrée en vigueur début avril au Royaume-Uni. Les publicités pour les aliments trop gras, sucrés ou salés ciblant les enfants, qui étaient déjà interdites à la télévision, le sont aussi depuis juillet 2017 sur internet et dans la presse.