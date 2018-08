Le resto de brunch le plus populaire de Montréal ouvrira une nouvelle succursale à Boucherville

Boucherville est définitivement le «hot spot» de la Rive-Sud. Avec ses plages, ses pistes cyclables, ses petites boutiques et ses restos... On ne s’ennuie jamais là-bas! D’ailleurs, une nouvelle raison de visiter Boucherville est l’ouverture d’une toute nouvelle adresse où bruncher.

À LIRE AUSSI: 8 raisons de partir en road trip à Boucherville

Une publication partagée par Laurie Michaud (@leaumimi) le 22 Juin 2018 à 9 :55 PDT

C’est le populaire restaurant L’Avenue qui ouvrira ses portes dans l’ancienne ville de Marilou.

Une publication partagée par Noémie ❁ (@noemieb_) le 12 Mai 2018 à 1 :14 PDT

Reconnu pour ses œufs bénédictines décadents et son ambiance festive, le resto L’Avenue est tellement populaire qu’il est difficile d’y entrer sans devoir faire la (longue) file d’attente.

Une publication partagée par Restaurant l'Avenue (@lavenueresto) le 22 Juil. 2017 à 8 :13 PDT

Initialement situé sur l’avenue Mont-Royal, L’Avenue a ensuite ouvert quelques adresses à travers Montréal et ses environs afin de pouvoir rassasier le plus de «bruncheux» possible.

Une publication partagée par Bailly Kelly (@iam_kbay) le 7 Mai 2018 à 9 :03 PDT

L’ouverture du restaurant à Boucherville devrait avoir lieu à la mi-septembre. Suivez leur page Facebook pour tout savoir.

Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀Lᴵᴸᵞ xᴇɴɪᴀ 欣樺 🍀 (@helilyy) le 16 Août 2018 à 6 :14 PDT

L'Avenue

1180 Place Nobel, Boucherville

Pour savoir où aller pour un bon brunch à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!