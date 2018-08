Québec solidaire pourrait donner une leçon de politique aux partis progressistes qui, tous paliers confondus, ont présenté leur offre à Québec récemment.

En s’exprimant clairement contre un troisième lien samedi dernier, en présence de Gabriel Nadeau-Dubois, QS a obtenu exactement le résultat désiré. Éric Caire, ardent promoteur du projet, lui a rendu hommage pour sa clarté tout en pourfendant sa position. L’agent orange est reconnu ainsi comme l’interlocuteur légitime sur ce dossier. Pour un parti qui veut sortir de la marginalité, c’est une stratégie de polarisation bien menée. Que ceux qui veulent un troisième lien appuient la CAQ, que ceux qui s’y opposent votent QS. La candidate Diane Lavallée a joué le rôle qu’on espérait lui voir jouer, dans une belle pièce d’humour involontaire. La position du PQ est loin d’être floue, dit-elle. « On attend les résultats des études pour voir si la meilleure solution est un troisième lien. »

Positions ambiguës

Depuis que le PQ a été quasiment balayé de Québec, il y a 15 ans, il tente de ménager d’improbables gains en banlieue en prenant des positions ambiguës sur les dossiers clivants plutôt que d’offrir des raisons aux progressistes de voter pour lui. Le résultat, c’est qu’il est resté collé dans Taschereau — principalement grâce à la personnalité d’Agnès Maltais —, mais n’est jamais parvenu à mobiliser les électeurs progressistes dans des circonscriptions comme Jean-Lesage et Jean-Talon, où se trouvent trois cégeps et une université. C’est qu’on vise le pouvoir, explique-t-on. Or, Québec finit toujours par suivre les vagues, quand elles se manifestent. C’est pour les séjours dans l’opposition et la construction à long terme qu’il faut solidement s’implanter.

À prendre ou à laisser

Quand on veut parler à tout le monde, on ne parle plus à personne.

Québec solidaire l’a compris. Son offre politique est à prendre ou à laisser. Les électeurs de Saint-Jean-Baptiste et Limoilou savent à quoi s’en tenir. Ceux de Charlesbourg et de L’Ancienne-Lorette voteront ailleurs de toute façon. Ça ne suffira peut-être pas à lui faire gagner des circonscriptions cette fois-ci, dans un contexte où la CAQ est très forte. Ça pourrait toutefois lui permettre de supplanter le PQ à Québec. Et l’histoire démontre que quand les progressistes quittent le PQ, c’est rare qu’ils y reviennent.