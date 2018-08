Legault et Lisée dénoncent les millions empochés par les patrons de Bombardier

RIVIÈRE-DU-LOUP - François Legault n’aurait jamais permis aux patrons de Bombardier, une entreprise qui était «au bord de la faillite», d’encaisser 78 M$ alors que la compagnie a été sauvée par de l’argent public.

«Philippe Couillard a permis à des gens qui étaient, disons la vérité, sur le bord de la faillite il n’y a pas longtemps, de faire 78 M$ de profit en plus de leur salaire», a dénoncé le chef caquiste jeudi en marge d’une annonce à Rivière-du-Loup.

Le Journal a révélé ce matin que les hauts dirigeants de Bombardier devraient bientôt se partager cette somme en liquidant une partie de leurs options sur actions. François Legault estime que le gouvernement du Québec aurait dû interdire cette manœuvre lorsqu’il a fait son investissement de 1,3 milliard $ dans l’avionneur en 2015.

M. Legault s’en est pris directement à Alain Bellemare, le président et chef de la direction de Bombardier. «On se retrouve dans une situation où M. Bellemare, cette année, a reçu 13 M$ de salaire et 18 M$ de profit sur ses options pour une compagnie qui il n’y a pas longtemps était en grande difficulté financière», a-t-il déploré.

Le chef caquiste affirme que «normalement», lorsqu’une transaction financière importante est réalisée, on s’assure «que les dirigeants ne vont pas être capables à court terme de réaliser des profits en exerçant maintenant leurs options».

«Le gouvernement a investi 1,3 milliard et la Caisse de dépôt a injecté 2 milliards. C’est à peu près la valeur en bourse de toute la compagnie. Ils auraient très bien pu dire, aucune option de dirigeants ne sera exercée avant cinq ans. C’est une mesure utilisée lors de financements importants», a dit M. Legault.

«Notre mauvais négociateur de premier ministre ne connaissait pas ça. Moi ça me choque au plus haut point, et ça me choque que M. Couillard ne sache pas comment négocier. Et ça se répète, il a donné 1 G de trop aux médecins spécialistes», a-t-il ajouté.

Un «scandale permanent», selon Lisée

Photo d'archives

Le chef péquiste n’a pas non plus mâché ses mots pour dénoncer la «spirale» des hauts salaires dans les grandes entreprises publiques et privées.

«C’est un scandale permanent, s’est indigné Jean-François Lisée, en marge d’une annonce à Montréal sur le télétravail. Ils ont déjà neufs millions $ par année, là ils vont avoir 18 millions $. Mais combien ça vous prend exactement ? C’est quoi la limite ? À quel moment vous allez dire c’est indécent ? C’est 132 fois le salaire du plus bas salarié dans l’entreprise, mais dans quel monde vit-on ?»

Sans donner de détails, il a promis de revenir à la charge durant la campagne avec un engagement électoral à ce sujet. Si les élus ne peuvent pas fixer les salaires des hauts dirigeants de ces entreprises, il existe d’autres moyens, a insisté M. Lisée. «Il y a des outils moraux et fiscaux à notre disposition pour dire, ça suffit, ça n’a plus de sens».

- Avec Geneviève Lajoie