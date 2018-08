Les coups de cœur de... d'Evan Bush

Evan Bush est l’un des joueurs étoiles de l’Impact de Montréal. Cet automne, l’athlète de 32 ans est ambassadeur de l’événement caritatif Tune In To Yes, une organisation à but non lucratif, venant en aide aux jeunes. Le gardien de but qui connaît une bonne saison, est originaire de l’Ohio, mais habite la métropole depuis déjà huit ans. Voici donc les endroits coups de cœur en ville du numéro 1 du Bleu-blanc-noir.

Le restaurant préféré ?

Photo d’archives

C’est une question difficile. J’en ai plusieurs. Pour les sushis, j’aime beaucoup le restaurant Shô-Dan, situé en plein centre-ville. Le propriétaire est devenu avec les années un bon ami et il est si gentil. Leurs sushis sont frais et vraiment succulents. Aussi, je dirais le Joe Beef, qui est une institution incontournable de la gastronomie montréalaise. Lorsque j’ai de la visite qui débarque à Montréal, c’est l’endroit que je désire leur faire découvrir. C’est l’expérience typique de manger à Montréal.

L’endroit où prendre un café ?

Je ne crois pas que c’est un café hyper populaire, mais j’adore le Hoche Café, situé à quelques minutes du Stade et du Centre Nutrilait. Je m’y rends quelques fois après l’entraînement. Il y a également le légendaire Café Olimpico, dans le Mile-End. Selon moi, on y concocte le meilleur latte en ville. J’aime beaucoup l’ambiance de cet endroit, surtout si tu y restes pour écouter un match de soccer.

L’activité préférée ?

Photo d’archives

Le yoga chaud est une activité que j’exerce pour mon bien-être physique, mais aussi pour ma santé psychologique et mentale. Il y a plusieurs endroits chouettes de yoga chaud dans l’ouest de l’Île, où j’habite.

L’endroit où s’entraîner ?

Évidemment le Centre Nutrilait. Tout est là. Pour un joueur de soccer, tout est à notre disposition pour le meilleur entraînement physique possible. Je m’entraîne aussi avec des entraîneurs privés, lorsque la saison est terminée. Ces entraîneurs se retrouvent dans plusieurs centres d’entraînement comme Spiral Fitness, Machina ou encore Synergie. Ce sont tous des endroits où les athlètes professionnels aiment s’entraîner.

L’athlète montréalais que vous admirez ?

Photo d’archives

Je ne connais rien au hockey, pour être totalement honnête, mais s’il y a une chose que j’admire c’est la concentration de Carey Price. Pour toutes les fois où je suis allé voir un match du Canadien au Centre Bell, je prenais le temps de suivre ses yeux, qui sont toujours rivés sur la rondelle. Je ne sais pas si c’est le fait qu’il soit également un gardien de but, mais j’admire son talent. Il faut être fort mentalement pour rester aussi concentré. C’est vraiment quelque chose que l’on peut tirer de lui.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Photo d’archives

C’est difficile ! Je dois dire que le Grand Prix est un incontournable, mais je suis toujours en vacances ! Sinon, j’aime beaucoup Osheaga. On est plusieurs gars de l’équipe à se réunir et à y aller.