Les Golden Knights encore meilleurs?

Les Golden Knights de Vegas ont surpris le monde du hockey en participant à la finale de la Coupe Stanley au printemps dernier. Le directeur général de la formation, George McPhee, croit que son club peut faire encore mieux.

L’équipe d’expansion a fait fi de tous les pronostics en présentant un dossier 51-24-7 en saison régulière, bon pour le premier rang de la section Pacifique. En séries éliminatoires, elle a atteint la finale de la Coupe Stanley, en se payant notamment les Kings de Los Angeles en quatre matchs et les puissants Jets de Winnipeg en cinq rencontres.

«Je crois que nous pouvons jouer encore mieux. Beaucoup de gars ont obtenu la chance de jouer régulièrement avec un poste plus haut dans la formation et plusieurs d’entre eux se sont développés, a noté McPhee selon des propos rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le développement dans les séries peut faire de toi un joueur meilleur que jamais, et nous nous attendons à ce que le groupe soit de retour en septembre prochain et qu’il soit meilleur.»

Des records

Aucune équipe d’expansion n’a été plus dominante dans l’histoire de la LNH. Selon l’entraîneur-chef Gerard Gallant, c’est pour cette raison que les 30 autres formations attendront les Golden Knights de pied ferme la saison prochaine.

«En raison de nos accomplissements, les équipes vont savoir que nous ne sommes pas une équipe d’expansion. Elles seront prêtes pour nous», a-t-il prévenu.

Le visage de l'équipe a changé durant la période estivale. Les attaquants David Perron et James Neal ne seront pas de retour. Mettre sous contrat le joueur de centre Paul Stastny a été le plus grand coup de McPhee durant l’été.

«J’aime jouer avec des équipes agressives qui ne sont pas sur leurs talons, des équipes qui n’ont pas peur de commettre des erreurs, a expliqué Stastny. C’était attrayant pour moi. Je regarde les joueurs que nous avons, nous aurons beaucoup de vitesse, beaucoup de buteurs et je crois que je vais bien m’intégrer à cette formation.»

Faire mentir

Les Golden Knights, qui ont fait mentir les observateurs plus d’une fois l’année dernière, risquent fort bien de se retrouver dans un rôle de négligés encore une fois lors de la prochaine campagne.

«L’an dernier, les gens disaient que nous allions être mauvais et nous étions bons. Après, ils disaient que nous ne pourrions maintenir ces succès et nous avons fait les séries. Les gens ont dit que les séries, c’était quelque chose d’autre et que nous nous ferions détruire et nous nous sommes rendus en finale», a rappelé William Karlsson, auteur de 43 buts en 2017-2018.

Dans l’art de faire mentir, les Golden Knights ont été plutôt convaincants.