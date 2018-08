La saison 2018-2019 a beau marquer le retour de Marc Labrèche à Télé-Québec, ce sont les premières images du nouveau Passe-Partout qui ont volé la vedette au lancement de programmation du diffuseur, jeudi.

Et quand on parle d’images, on parle seulement de photos. Car bien qu’un premier épisode ait été tourné au début du mois d’août, Télé-Québec garde les extraits vidéo secrets. Le diffuseur refuse également de préciser la date à laquelle l’émission entrera en ondes. «Hiver 2019», nous répond-on.

Les clichés des trois comédiens principaux, Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne), révèlent des costumes somme toute fidèles à ceux revêtus par Marie Eykel, Claire Pimparé et Jacques L’Heureux au tournant des années 1970 et 1980, nœud papillon inclus.

«On n’a pas dénaturé l’œuvre, soutient le directeur des programmes de Télé-Québec, Denis Dubois. On se sent en territoire connu, mais c’est dépoussiéré.»

Adieu Doualé

Le tournage des 39 autres épisodes débutera le 12 septembre. Danielle Proulx (Grand-Mère) et Widemir Normail (Fardoche) seront présents, tout comme Cannelle, Pruneau et compagnie. Doualé et son accent créole n’ont pas été rappelés. Ils seront remplacés par Clémentine, une nouvelle marionnette noire, mais sans accent.

La boîte de production, Attraction Images, a conservé les comptines originales, qui ont toutefois été «revues et actualisées», souligne Denis Dubois.

Sous examen

Le premier épisode du remake de Passe-Partout passe actuellement le test du focus group, c’est-à-dire qu’un échantillon de poussinots et poussinettes le visionnent et passent leurs commentaires. Les résultats préliminaires seraient prometteurs. «Le pouvoir d’attraction est toujours aussi grand», note Denis Dubois.

En entrevue au Journal, les jeunes acteurs de Passe-Partout se disent surpris par l’engouement que suscite le retour du rendez-vous culte. Gabrielle Fontaine a d’ailleurs reçu un chaleureux courriel de félicitations et d’encouragements de Claire Pimparé, la première Passe-Carreau.

Originalement diffusée de 1977 à 1991, puis suivie de nombreuses reprises, Passe-Partout a marqué l’imaginaire d’une génération entière d’enfants.