Après un été décevant au box-office l’an passé, les blockbusters américains ont repris du poil de la bête cette année. Revigoré par l’immense succès de films comme Mission : Impossible – Répercussions, Les Incroyable 2 et Avengers : la guerre de l’infini, le box-office nord-américain a même enregistré une hausse de 13 % par rapport à ses recettes de l’été dernier. Alors que la belle saison tire à sa fin, voici les tops et les flops de l’été au box-office...

Les tops

Mission : Impossible – Répercussions

Photo courtoisie

À 56 ans, Tom Cruise fait encore courir les foules avec ses prouesses physiques et ses cascades spectaculaires. Lancé en grande pompe au milieu de l’été, à la fin juillet, ce sixième film de la saga Mission impossible a répondu aux attentes, séduisant à la fois les critiques et le grand public. Ses recettes au box-office mondial dépassent à ce jour les 550 M$, et c’est loin d’être terminé.

Crazy Rich Asians

Photo courtoisie

Personne n’avait vu venir le succès-surprise de cette comédie romantique produite avec un budget assez modeste (30 M$). Premier film hollywoodien réunissant une distribution entièrement asiatique, Crazy Rich Asians, qui a réussi l’exploit de se hisser au sommet du box-office américain deux semaines consécutives, s’approche déjà des 90 M$ au box-office nord-américain. Alors que l’absence de diversité culturelle à Hollywood a souvent été dénoncée au cours des dernières années, Crazy Rich Asians a eu l’effet d’un vent de fraîcheur cet été.

Avengers : la guerre de l’infini

Photo courtoisie

Qui a dit que la mode des superhéros était en train de s’essouffler ? Sorti à la fin avril, ce plus récent Avengers a pulvérisé le box-office et s’est même hissé au 4e rang des films les plus lucratifs de l’histoire avec des recettes de plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial (dont près de 700 millions de dollars en Amérique du Nord).

Les Incroyable 2

Photo courtoisie

L’été 2018 a été très profitable pour le studio Disney, qui peut se vanter d’avoir trois de ses productions dans le top 5 des films les plus lucratifs de l’été. Parmi eux, on retrouve le film d’animation familial Les Incroyable 2, qui a récolté pas moins de 1,2 milliard de dollars au box-office mondial.

Le cinéma québécois

Photo courtoisie

Plus près de chez nous, le cinéma québécois a aussi réussi à tirer son épingle du jeu cet été grâce au succès du nouveau film de Denys Arcand, La chute de l’empire américain, mais aussi de la comédie 1991 du réalisateur Ricardo Trogi. Sorti à la fin juin, La chute de l’empire américain a dépassé les 2,3 M$ au box-office québécois au milieu de l’été, tandis que 1991 cumule déjà des recettes de plus de 2,6 M$ après seulement un mois à l’affiche.

Les flops

Solo : une histoire de Star Wars

Photo courtoisie

Il est difficile de qualifier d’échec un film qui a récolté près de 400 M$ au box-office mondial. C’est pourtant le constat qui doit être fait du plus récent film tiré de la saga Star Wars dont les résultats aux guichets souffrent des comparaisons avec les chiffres des films précédents de la franchise. Sorti en mai dernier, Solo a amassé 392 M$ dans les salles de la planète, ce qui est en effet très loin du milliard de dollars engrangé par le film Rogue One : une histoire de Star Wars, il y a un an et demi.

Gratte-Ciel

Photo courtoisie

Pour une seconde année consécutive, Dwayne « The Rock » Johnson a le malheur de voir son nom associé à un des plus gros flops de l’été. L’an passé, c’était la comédie Alerte à Malibu. Cette année, c’est le film d’action Gratte-Ciel. Car malgré une bande-annonce pour le moins spectaculaire, Gratte-Ciel n’a pas attiré le public dans les salles obscures cet été. S’il n’a récolté que 67 M$ au box-office américain, le film a tout de même eu un peu plus de succès à l’international (225 M$ à l’extérieur des États-Unis).

Gotti

Photo courtoisie

La presse américaine s’est déchaînée sur ce drame biographique qualifié unanimement de « navet » et dans lequel John Travolta se glisse dans la peau de l’ancien parrain de la mafia italienne John Gotti. Plombé par ce déluge de critiques dévastatrices, Gotti n’a récolté qu’un maigre 4 M$ au box-office américain à la fin juin. Un autre dur coup pour la carrière de Travolta.