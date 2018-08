Les vieux rockeurs en ont encore dedans

S’il existe une fontaine de jouvence pour les groupes rock, les vétérans de Judas Priest et de Deep Purple sont certainement tombés dedans.

Même si elles comptent sur cinq septuagénaires et trois sexagénaires au sein de leurs effectifs respectifs, les deux formations mythiques n’ont montré aucun signe d’usure, jeudi soir, au Centre Vidéotron, où des milliers de fans se sont fait servir un deux pour un de rock lourd diablement efficace.

« J’aurais acheté mon billet juste pour un ou pour l’autre.

« Là, j’ai les deux pour le prix d’un », se réjouissait un spectateur croisé à notre arrivée.

Mené par un Rob Halford en grande forme, Judas Priest a été le premier à démontrer que le poids des années ne lui causait pas de souci. Les dieux du métal avaient un programme contenant pas moins de quatre chansons issues de leur nouvel album, l’excellent Firepower, paru il y a seulement quelques mois.

Et elles n’étaient pas les moins appréciées, un exploit rare pour un groupe aussi âgé. Il fallait voir le nombre impressionnant de téléphones cellulaires allumés pendant Lightning Strike ou la furieuse introduction de Rising From Ruins pour s’en convaincre.

Grand seigneur Halford

Les classiques ont quand même eu la cote. Turbo Lover, pendant laquelle le batteur Scott Travis s’est amusé à jongler avec ses baguettes, a fait passer le concert en seconde vitesse. Halford, avec ses airs de grand seigneur, a tendu à maintes reprises le micro à ses disciples qui ont formé une puissante chorale pendant You’ve Got Another Thing Coming et Living After Midnight. Au rappel, on a même eu droit à la touchante visite de Glenn Tipton. Malgré la maladie de Parkinson, le guitariste a tenu à monter sur scène pour le dernier droit, au grand plaisir des spectateurs qui lui ont offert une chaleureuse ovation.

« Show de la mort »

Après dix minutes de hard rock endiablé que nous servait Deep Purple, un spectateur avait déjà tranché. « Fais juste écrire que c’est un estie de show de la mort », a-t-il demandé en passant à côté de l’auteur de ces lignes. Vrai que les Britanniques, de retour en ville trois ans après leur dernière visite au Festival d’été, n’y allaient pas timidement. Ian Gillan et ses acolytes ont sauté à pieds joints dans leur répertoire des années 1970 en enfilant d’entrée de jeu de superbes interprétations de Highway Star et Pictures of Home, cette dernière ayant été le théâtre d’un duel relevé entre le bassiste Roger Glover et le guitariste Steve Morse. « Il y a une belle ambiance ici », a lancé Gillan, alors que les musiciens s’échangeaient les solos. Au moment d’aller sous presse, nous étions à mi-chemin de ce concert devant se conclure, dans la plus pure tradition de Deep Purple par le doublé Smoke on the Water et Hush.