Manipulatrice de mémoire

Combien d’électeurs de Valérie Plante s’en mordent les doigts ? Tout en violant la loi du drapeau québécois, notre mairesse colporte la fausseté du Montréal qui serait un « territoire mohawk non cédé ».

Je reviens d’un voyage aux États-Unis dans le creux de la Nouvelle-France des Lamothe-Cadillac, à Détroit, puis chez Le Cavelier de LaSalle et chez les Marquette et Joliette, à Chicago. Ce vaste territoire où se déployaient nos ancêtres n’était possible qu’en raison des traités d’amitié auprès de la quasi-totalité des nations autochtones de tout le Nord du continent.

Les Américains perpétuent le souvenir de nos ancêtres français — partout présents dans les grandes villes des États-Unis — que les Valérie Plante de ce monde tiennent pour du menu fretin.

Rappel à l’ordre

Je me prends à rêver que le prochain premier ministre imite l’exemple de Doug Ford en Ontario en décrétant une réduction massive de l’éléphantesque conseil municipal de la métropole, le plus obèse du monde, avec 103 conseillers (dont dix arrondissements de trop, selon Richard Bergeron, qui a fondé le parti de Mme Plante).

Ça rappellerait à nos colonisés de Project Montreal que les municipalités sont des créatures juridiques de Québec, nation de langue française, dont le drapeau doit avoir préséance.

Coup de sonde

En autobus aux États-Unis, j’ai sondé ma cinquantaine de compagnons de voyage. Ceux de Québec appuyaient massivement la CAQ en évoquant leur insatisfaction quant au réseau de la santé. Ceux de Montréal pensaient également voter pour Legault, mais se souciaient surtout de l’immigration pas toujours intégrable. Une poignée de gens réticents à me parler s’est avérée appuyer les libéraux. J’ai fini par demander s’il y avait un péquiste dans l’autobus ; une seule main s’est levée.

Ça n’a rien de scientifique, mais avouez que ça semble indiquer un écœurement collectif chez les Québécois francophones... Mais seulement chez eux. L’électorat anglo-allophone demeurera massivement fidèle au PLQ.