Mauvaise réponse

« À l’école primaire, la maîtresse me tapait la main pour me rappeler qu’on ne dit pas elle lui a répond, mais elle lui a répondu. Pourquoi, madame ? Parce que la neige a fondu et non la neige a fond. Pourtant, à la radio, beaucoup d’animateurs disent elle m’a répond. Comment ça marche, au juste, la patente ? » demande Michel S. La « patente » marche comme l’expliquait votre institutrice avec sa main : l’avocat a prétendu (et non a prétend) que son client était innocent, la juge a suspendu (et non a suspend) son jugement et son mari a étendu (et non a étend) le linge... Comme votre institutrice (mais sans la main !), j’ai répondu à votre question. « Votre question a été répondue », comme le diraient les mêmes animateurs de radio, oubliant ou, pire, ne sachant pas, que la forme être répondu, empruntée à l’anglais to be answered, n’existe pas dans notre langue. On peut répondre à une question, bien sûr, mais ni une question ni un appel téléphonique ne peuvent être répondus.