Mort du chorégraphe américain Paul Taylor, géant de la danse moderne

New York | Paul Taylor, un des pères de la danse moderne, est mort mercredi à Manhattan à l’âge de 88 ans, a confirmé jeudi une porte-parole de sa compagnie, la Paul Taylor Dance Company, dans un communiqué.

La porte-parole, Lisa Labrado, n’a pas immédiatement précisé la cause du décès.

«Paul Taylor était l’un des plus grands chorégraphes au monde, et sa mort nous attriste profondément, non seulement nous qui avons travaillé avec lui, mais toutes les personnes dans le monde qui avaient été touchées par son art incomparable», a déclaré le directeur artistique de la compagnie, Michael Novak, cité dans le communiqué.

Le danseur et chorégraphe américain, était, avec Merce Cunningham, l’une des figures dominantes et rayonnantes de la «modern dance» américaine, et avait jeté un pont entre danse classique et danse contemporaine.

D’abord danseur surdoué pour lequel Merce Cunningham, Martha Graham ou George Balanchine ont créé des rôles, il a, à partir de 1954, lancé sa propre compagnie, qui connaîtra son premier succès, «Aureole» en 1962.

La compagnie, qui deviendra la Paul Taylor Dance Company, créera au total 147 spectacles, dont beaucoup sont devenus des icônes du monde de la danse.

Le chorégraphe britannique Matthew Bourne – célèbre pour son «Lac des Cygnes» dansé par des hommes – a rendu hommage au chorégraphe sur Twitter jeudi.

Il était «l’un des véritables maîtres de la danse moderne», a-t-il tweeté. Son «influence continue d’être une inspiration pour les danseurs du monde entier».

Paul Taylor a travaillé jusqu’à sa mort, créant en 2014 la Paul Taylor American Modern Dance, aidant à former et promouvoir une nouvelle génération de danseurs.

Né en Pennsylvanie le 29 juillet 1930, ce fils d’une cuisinière avait décidé de devenir danseur après avoir découvert un livre sur Vaslav Nijinsky, le danseur virtuose des Ballets russes.

«Il a élargi le champ de la danse moderne et l’a rendue surtout plus populaire, moins prétentieuse, en y ajoutant une pincée d’humour malicieux», a indiqué à l’AFP Marina Harss, critique de danse new-yorkaise.

Son style était très athlétique: profonde flexion des jambes, grande variété de sauts, diagonales foudroyantes, selon Gérard Mannoni, auteur d’un livre sur «Les grands chorégraphes du 20e siècle».

Un style probablement inspiré du propre physique de cet ancien nageur, tout en restant lyrique.

Il refusait toute étiquette: «Les critiques veulent sans cesse me classer dans un genre bien déterminé. Je n’appartiens à aucun, je cherche toujours à pratiquer de nouvelles expériences», avait-il déclaré un jour au Figaro.

Il a travaillé jusqu’à sa mort, créant en 2014 la Paul Taylor American Modern Dance, aidant à former et promouvoir une nouvelle génération de danseurs.