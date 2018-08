Pas cool: le lancement de Battlefield V repoussé

Les fans de Battlefield devront patienter jusqu’à novembre plutôt qu’à octobre avant de mettre la main sur le dernier titre de la série, a-t-on appris ce matin.

C’est sur son blogue officiel que la compagnie EA a dévoilé la «nouvelle date de lancement» de Battlefield V; une façon fancy de dire «le lancement est reporté». La nouvelle date est le 20 novembre 2018.

La compagnie explique que le lancement est repoussé à cause de l’Open Beta qui commence bientôt. Celle-ci va engendrer énormément de commentaires, ou feedback, venant des joueurs. EA souhaite bien ajuster l’expérience selon les critiques. C’est noble.

Cependant, et on ne doute pas complètement des intentions d’EA ici, on veut quand même souligner un fait intéressant: le jeu devait sortir le 19 octobre, pas très loin de Black Ops 4 (le 12) et Red Dead Redemption (le 26). Polygon et Kotaku ont pensé exactement comme nous.

Ah, y’a aussi Just Dance de prévu le 23. On peut aimer Cardi B et les FPS en même temps, bon.

Même si le lancement est reporté, EA Dice confirme que l’Open Beta aura toujours lieu le 6 septembre. Bon gaming!