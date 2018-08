Plaintes de harcèlement contre Lehouillier: pas de pouvoir de suspension, dit la Ville

La Ville de Lévis «collaborera» à l’enquête de la CNESST sur les plaintes de harcèlement psychologique portées contre le maire Gilles Lehouillier, mais n’a pas le pouvoir de le suspendre.

En l’absence du directeur général Simon Rousseau, c’est le directeur général adjoint aux services administratifs, Christian Tanguay, qui a répondu aux questions des journalistes, jeudi, après que Le Journal et Radio-Canada eurent dévoilé de nombreux témoignages relatifs à un climat de travail malsain dans le cabinet du maire Lehouillier.

Trois plaintes en harcèlement psychologique ont été déposées à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La Ville de Lévis a confirmé avoir été informée du dépôt de deux plaintes pour le moment. La première a été reçue le 18 juillet, la seconde le 26. La troisième n’est pas encore parvenue à la Ville.

Selon M. Tanguay, la Ville de Lévis n’a pas le pouvoir de suspendre le maire ou de lui demander de se retirer. Ce pouvoir revient en fait à la Commission municipale du Québec. Les employés du cabinet ne sont pas des fonctionnaires au sens de la loi, souligne-t-il, bien que leur employeur soit la Ville de Lévis. «Le processus d’enquête est en cours et la Ville va collaborer entièrement à ce processus.»

Quand on lui a demandé si la Ville était préoccupée par les plaintes, par les nombreux témoignages et par le fait qu'ils se recoupent tous, le directeur général adjoint a fait remarquer que l'on n'en est qu'au stade de l’enquête et que les détails contenus dans les plaintes sont limités. «Il est sain d’attendre que l’enquête suive son cours et qu’on ait les conclusions avant de commenter davantage.» Il a souligné que la Ville souhaite offrir un climat de travail exempt de harcèlement.

La Ville n’a pas l’intention de mener sa propre enquête sur les agissements du maire. «La Ville n’a pas de pouvoir d’intervention sur ce qui se passe à l’intérieur du bureau de la mairie. Pour notre part, on va collaborer entièrement à l’enquête de la CNESST.»