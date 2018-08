Plus de lait maternisé depuis deux semaines

DRUMMONDVILLE | La rupture de stock du lait maternisé de la marque maison de Walmart a causé des maux de tête à des parents et des diarrhées à leurs nourrissons pas habitués à l’autre marque.

Depuis au moins deux semaines, la préparation concentrée de la marque maison Parent’s Choice à base de lait pour nourrissons n’est plus disponible dans plusieurs magasins Walmart du Québec.

On ne peut pas en acheter en ligne non plus. Le site de Walmart indique que le produit n’est pas disponible.

Photo tirée d'Instagram

Élisabeth Ally et Vincent Demers, les parents de la petite Annabelle, âgée de quatre mois, achetaient toujours des caisses de ce lait maternisé au commerce de Drummondville. Ils se sont inquiétés en voyant que la rupture de stock se prolongeait, car leur bébé était habitué à boire ce lait. Et les parents savaient qu’il n’était pas recommandé de changer de sorte.

« On nous disait qu’ils devaient en recevoir telle date et ç’a ensuite été reporté à une autre date », relate la grand-mère maternelle, Michèle Legendre.

Comme le fameux lait n’arrivait pas, elle a contacté six magasins Walmart des villes voisines. Seul celui de Magog détenait une dernière caisse de préparations Parent’s Choice. Mme Legendre s’y est rendue.

« On ne peut pas en acheter ailleurs, c’est la marque maison de Walmart », dit-elle.

Lait en poudre

Les parents ont tenté de faire boire du lait en poudre à Annabelle, mais la petite le refusait systématiquement.

« Quand un bébé est habitué à quelque chose, c’est sûr qu’il va réagir », explique Marie Fortier, qui détient une maîtrise en sciences infirmières et 30 ans d’expérience en périnatalité.

Celle-ci suggère surtout aux parents d’éviter de changer de lait tous les deux jours, surtout chez les jeunes bébés, car la maturité des intestins dépend de l’âge du nourrisson.

Les parents d’Annabelle ont finalement acheté des préparations Enfamil et les ont mélangées avec celles qui leur restaient de Parent’s Choice pour faciliter la transition.

« C’est reconnu qu’il ne faut pas faire de changement radical », souligne Michèle Legendre.

Après avoir intégré les nouvelles préparations, Annabelle a été constipée puis a eu des diarrhées.

L’entreprise Walmart indique que la rupture de stock de son lait maternisé est temporaire et qu’elle fait son possible pour en offrir de nouveau. Elle est désolée des inconvénients causés par cette non-disponibilité.