Position vulnérable

En matière d’éthique et de conflits d’intérêts, un élu doit laver plus blanc que blanc étant donné ses responsabilités démocratiques.

M. Caire reconnaît l’erreur et invoque le contexte difficile de séparation pour expliquer son geste. Si on peut compatir à sa peine, on peut toutefois s’interroger sur le manque de jugement flagrant dont il a fait preuve. On peut aussi se questionner sur les conditions ayant entouré ce prêt, dont le taux d’intérêt exigé. D’où provient la somme qui a permis de rembourser M. Loranger ?