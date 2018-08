Résolu vend une usine en Virginie-Occidentale

Produits forestiers Résolu vend son usine de pâte recyclée de Fairmont, en Virginie-Occidentale, pour 55 millions $ US à ND Paper LLC, une filiale de Nine Dragons Paper.

«Le produit tiré de la vente de cet actif nous permettra d'accroître davantage nos liquidités et de continuer à améliorer notre bilan et augmenter notre flexibilité financière, a précisé le président et chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme, par communiqué, jeudi. Au cours des prochains jours, nous communiquerons avec nos clients pour discuter de la transition de l'approvisionnement alors que nous entendons aussi optimiser nos activités de pâte kraft blanchie recyclée à notre installation de Menominee, dans le Michigan. »

Résolu a souligné que le personnel de son usine de Fairmont restera en place après la prise de contrôle par ND Paper d’ici deux mois.

« Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés au fil des ans avec l'aide des employés de l'usine pour améliorer le fonctionnement à Fairmont. Nous sommes heureux que la population locale ainsi que la région élargie au sein de l'état continuent de bénéficier des retombées économiques et sociales de l'exploitation de l'usine», a ajouté M. Laflamme.

Nine Dragons exploite neuf usines de pâte et papier en Asie, ainsi que deux usines aux États Unis, au Wisconsin et dans le Maine.