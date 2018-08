Richard Séguin livre son projet le plus costaud

Un disque de 70 minutes avec 19 morceaux et interventions sur l’histoire de l’écrivain transcendantaliste américain du 19e siècle, Henry David Thoreau. C’est le projet très costaud que livrera Richard Séguin le 7 septembre avec l’album Retour à Walden.

L’auteur-compositeur a mis trois ans de recherches et de préparation, dont dix mois en studio, pour concevoir ce projet auquel participent notamment Jorane, Élage Diouf et le comédien Normand D’Amour.

Jeudi, Richard Séguin a rencontré les médias au Studio Piccolo pour raconter la genèse du projet. « C’est à l’âge de 29 ans que j’ai découvert le livre d’Henry David Thoreau, Walden ou la Vie dans les bois, dit-il. C’est un livre qui m’a marqué. Je reste dans les Appalaches depuis une quarantaine d’années et Thoreau a couvert le même territoire. J’étais fasciné par le philosophe. »

Avant de se lancer dans son projet d’album, Richard Séguin a demandé l’aval de Spectra Musique. « J’ai salué leur audace, dit-il. On m’a accordé cette liberté-là, car ce n’est vraiment pas dans l’ordre du temps. [...] Il y a quand même 19 interventions et 1 h 10 d’écoute. C’est beaucoup. Et on peut difficilement détacher les chansons du projet. C’est vraiment quelque chose en continu qui est rattaché à ça. Ça donne un peu ce que pourrait être le théâtre musical. »

Exactitude historique

Parmi les personnages de l’album, on retrouve celui de William, campé par Élage Diouf, un esclave africain qui s’est évadé d’une plantation et qui tente de rejoindre le Canada. Il y a aussi le personnage de l’abolitionniste John Brown, joué par Normand D’Amour, qui a consacré sa vie à abolir l’esclavage en Amérique.

En voyant la récente controverse sur le spectacle SLĀV, au Théâtre du Nouveau-Monde, qui mettait en scène des chants d’esclaves afro-américains, Richard Séguin s’est assuré de ne pas faire d’erreur historique dans son projet.

« On a demandé à Webster [un rappeur et historien] de regarder ce qui avait été écrit autour de l’esclavage. Il nous a apporté un éclairage qu’on ne savait pas. Ça nous a aidés à préciser les faits historiques. On a corrigé certaines choses au niveau de l’implication des Noirs et de la révolte de John Brown. »

Même si Retour à Walden est assez théâtral, Richard Séguin n’a pas encore planifié le transposer sur scène. « C’est très lourd et exigeant de mettre ça en scène, dit-il. Je ne me vois pas non plus interpréter Thoreau sur scène. Je suis très mauvais comédien ! »