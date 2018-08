Rire du peuple

Je regarde le train de la campagne électorale passer et je me demande si tous, sauf peut-être Lisée, le font exprès pour se comporter en politiciens qui n’ont pas encore compris que la game a changé.

Commençons par les accusations de sexisme par deux candidates libérales envers François Legault, parce qu’il a révélé le contenu des textos privés que Gertrude Bourdon, une fâââmmme, lui a envoyés. Et parce qu’il a rejeté la ligne rose de Valérie Plante, une fâââmmme.

Il aurait agi différemment avec des hommes ?

En parlant de madame Bourdon, je l’ai entendue en entrevue hier. Elle combine un ego à la Dr Barrette et un talent olympique pour éviter de répondre aux questions importantes, mais jugées non pertinentes par madâââmme. Pathétique.

L’argent

Québec Solidaire croit pouvoir ajouter 12,9 milliards aux coffres de l’État, notamment en augmentant les impôts des « riches » qui font 97 000 $ et plus par année. En dessous de ça, on va laisser les gens tranquilles, ils ont contribué, dit Manon Massé.

Voyons : 40 % des particuliers ne paient pas d’impôts au Québec. Ceux qui gagnent 50 000 $ ou moins paient 20 % de l’impôt total, alors que ceux qui gagnent 100 000 $ et plus en paient près de 40 %. Qui donc a contribué ?

De plus, Manon Massé a félicité Nicolas Hulot, ministre démissionnaire de l’Écologie en France, pour avoir quitté le bateau en plein mandat. Pour une femme qui souhaite devenir première ministre, il faudrait la questionner sur sa définition de l’engagement.

Sans compter la valse des dollars : y a-t-il un électeur qui ignore toujours que ça sort de sa poche ? Ça marche encore ces trucs-là ?

Promesses, insultes, racolage, demi-vérités, clientélisme, approximation et contournements de sujet difficile, comme la réussite scolaire : à ce jour, ce n’est pas toujours beau à voir.