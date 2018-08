Santé : 5 questions pour Gertrude Bourdon

Mon souhait a été exaucé : Gertrude Bourdon, candidate libérale dans ma circonscription de Jean-Lesage à Québec, a accepté de débattre de l’état de notre système de la santé, à l’invitation de Diane Lavallée, son adversaire péquiste dans la région de la Capitale nationale.

Je l’ai entendu en auto à la radio. Reste à voir si ce débat va se concrétiser. De l’intention à l’action, il y a souvent plus qu’un pas à faire en campagne électorale.

Quelques petits rappels

Rappelons d’abord que l’ex-PDG du CHU de Québec a fait récemment faux bond à la FIQ qui organise un débat, auquel le PLQ a plutôt choisi de déléguer le ministre sortant à la Santé, Gaétan Barrette.

Problème d’agenda invoque Mme Bourdon. De plus, selon elle, c’est M. Barrette qui est encore aujourd’hui le ministre de la Santé et celui tout désigné pour parler de santé au Québec. Le problème, c’est que c’est le même M. Barrette qui, pas plus tard qu’hier, répondait aux questions des journalistes comme président "promis" du Conseil du Trésor par M. Couillard, afin de lui faire accepter que le ministère de la Santé ne lui appartiendrait plus si le PLQ est réélu le 1er octobre prochain.

C’est la même Gertrude Bourdon qui déclarait récemment : « On m’a servi, presque, mes postes sur un plateau d’argent », en parlant de carrière. A-t-elle un don de voyance, sachant aujourd’hui que Philippe Couillard lui a promis le ministère de la Santé si le PLQ remporte les élections le 1er octobre prochain.?

Mais Gertrude Bourdon a aussi flirté avec la CAQ avant de faire le saut avec le PLQ. Elle aurait aussi dit au Chef de cabinet de François Legault qu'elle espérait "faire l'histoire" avec eux. Certains commentateurs politiques ont même dit qu’elle avait fait pire que Vincent Marissal en matière d’entrée en politique partisane. C’est peu dire.

Place au débat

Aujourd’hui, tout cela fait partie du passé, pourrait-elle dire. Mais un passé encore bien présent : « Je me souviens »..., n'est-ce pas?.

Malgré cela, souhaitons que ce débat sur notre système de santé au Québec, avec Ginette Bourdon et Diane Lavallée, mais aussi avec des représentants de la CAQ (François Paradis?) et de QS (Catherine Dorion?), ait lieu « first », et encore mieux à Québec. Permettez-moi ce chauvinisme de passage...

Il ne faudrait pas cependant qu’un « détail technique », invoqué par un ou l'autre des partis, empêche ce débat.... Je sais, je suis un peu paranoïaque, mais c’est tellement facile de faire dérailler ce genre d’événement durant le stress électoral, que vous me permettrez d’entretenir un doute...

Mais supposons que ce débat ait lieu.

Voici quelques questions que j’aimerais vous,poser, Mme Bourdon :

Comment entendez-vous corriger les effets pervers des réformes de votre prédécesseur? Comment réellement améliorer l’accès aux soins de santé et aux services sociaux? De quelle façon entendez-vous répondre aux justes récriminations des travailleuses et des travailleurs du réseau public de santé et de services sociaux, qui peinent ou n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population? Y a-t-il une place pour le privé en santé et si oui, laquelle? Si non, qu’entendez-vous faire avec les ententes que le gouvernement a déjà signées avec les cliniques privées de toutes sortes? Entendez-vous poursuivre l’œuvre de votre prédécesseur, M. Barrette, et implanter le financement à l’activité pour le système de santé? Comment entendez-vous faire face aux défis du XXIème siècle, tels les effets des changements climatiques sur la santé des populations, leur vieillissement ou encore la hausse des dépenses anticipées dans les prochaines années?

En espérant pouvoir en discuter avec vous lors d'un débat public et d'ici là, veuillez agréer, Mme Bourdon, l'expression de mes sincères salutations,

Votre cher et encore dévoué Solidaire,

Stéphane Lessard