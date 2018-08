Trois joueurs du Rouge et Or dans le top 20 de la LCF

Mathieu Betts occupe le 2e rang du premier classement du Bureau de recrutement de la LCF publié jeudi.

Parmi les 20 plus beaux espoirs, on retrouve trois autres joueurs du RSEQ. L’ailier rapproché Alexandre Savard et le garde Samuel Thomassin, du Rouge et Or, ainsi que le bloqueur Maurice Simba, des Stingers de Concordia, occupent respectivement les 10e, 12e et 18e échelons.

L’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval avait impressionné les recruteurs en mai dernier au PEPS à l’occasion du Défi Est-Ouest réservé aux meilleurs espoirs en prévision du prochain repêchage en réussissant notamment un touché.

« C’est flatteur, a mentionné Betts, mais c’est un classement provisoire. Je dois faire abstraction de tout afin de ne pas me mettre trop de pression sur les épaules. J’en dois beaucoup à mes coéquipiers, notamment Vincent Desjardins, avec qui je peaufine mon jeu depuis quatre ans, et Marc [Fortier], qui me place dans des situations favorables pour réaliser des jeux. »

« Quand je suis arrivé à Laval, j’ai encerclé l’année 2018, de poursuivre le double vainqueur du trophée J.P. Metras décerné au joueur de ligne par excellence au pays. C’était ma 4e année [année de repêchage] et mon stage 4 dans mon programme d’éducation physique. Je passais ma vie au PEPS, mais ma réalité est différente cette année avec mon stage à Saint-Jean-Eudes. »

Joueur complet

Savard était très heureux de ce premier classement. « Ma performance au Défi Est-Ouest a ouvert des yeux, a-t-il illustré, mais je dois continuer à travailler fort. J’ai la chance d’apprendre du meilleur en Mathieu Bertrand. Justin [Éthier] m’aide aussi beaucoup. J’ai amélioré ma technique sur les blocs et je cours de meilleurs tracés. Je suis un joueur plus complet. »

« Il s’agit d’une bonne nouvelle, mais je n’ai pas d’objectif en termes de classement, d’ajouter le produit des Cheetahs de Vanier. L’important est le classement de l’équipe à la fin novembre. »

Natif de Surrey en Colombie-Britannique, l’ailier défensif Jonathan Kongbo, des Volunteers du Tennessee, trône au premier rang. Dans le top 10 des meilleurs espoirs, on ne retrouve que deux joueurs évoluant dans le réseau universitaire canadien et 11 au total, dont le quart-arrière Michael O’Connor, des Thunderbirds de UBC, qui ferme la marche en 20e place.

Oublié ?

Heureux pour ses trois joueurs, Glen Constantin n’en revient pas de ne pas voir le nom de son plaqueur étoile Vincent Desjardins dans ce premier classement. « Je capote, a débité l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Des entraîneurs de la LCF m’ont dit qu’on avait deux choix de première ronde sur la ligne défensive. La semaine dernière à l’entraînement, un recruteur des Argonauts aimait ce qu’il voyait et m’a demandé qui était le numéro 94. Je lui ai dit que c’était le 92 [Desjardins] en match. Vincent a été dominant au Défi Est-Ouest et personne n’a réussi à le bloquer. »

« Ou bien il y a plusieurs joueurs que je ne connais pas ou des gens devraient regarder plus de films de Vincent. »