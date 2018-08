«Un printemps d'ailleurs» primé à Rome

Coproduction entre le Canada et la Chine, le long métrage «Un printemps d'ailleurs» de la Montréalaise Xiaodan He a ravi le public du Festival du cinéma indépendant de Rome, gagnant le prix décerné au meilleur drame.

L'oeuvre mettant en vedette Wen-si Yan, Émile Proulx-Cloutier, Xuan Zhao, Cheng Yan et Kefa Cui s'intéresse à une immigrée chinoise qui décidé de quitter Montréal et son amoureux québécois en raison d'un problème de fertilité. Elle va trouver refuge à Dazu, en Chine, là où elle est née.

«Un printemps d'ailleurs» est sorti en salle à Montréal le 24 août. Dans le circuit des festivals, il a également été offert aux cinéphiles de Sudbury, Shanghai et New York où Xiaodan He a été élue meilleure réalisatrice émergente.