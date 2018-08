Une bonne idée, la garantie prolongée?

À l’achat d’une voiture neuve, on vous proposera une panoplie de services supplémentaires.

Du burinage aux assurances en passant le traitement antirouille, ces services sont souvent à éviter et ne sont là que pour permettre aux concessionnaires de faire une meilleure marge de profit sur le véhicule qu’ils viennent de vous vendre.

Ceci étant dit, tous ne sont pas tous à fuir pour autant. La garantie prolongée, par exemple, peut être un bon investissement, mais à certaines conditions.

Comme son nom l’indique, la garantie prolongée permet de conserver une garantie sur votre nouveau véhicule pour une plus longue durée que ce qui est initialement offert par le constructeur.

Avant même de penser à accepter l’offre, jetez un œil à la garantie de base de votre véhicule. Certaines marques offrent des garanties intéressantes qui rendent un prolongement un peu moins intéressant. D’autres constructeurs, par contre, limitent leur garantie de base à trois ans. Après ça, si un problème survient, vous devrez sortir le chéquier.

Vous devez aussi vous demander si vous comptez garder votre voiture longtemps. Si vous comptez user votre auto jusqu’à ce qu’elle vous laisse tomber, l’idée d’opter pour une garantie prolongée peut être intéressante.

Si vous êtes plutôt du genre à vous laisser tenter par la dernière nouveauté, oubliez ça. Oui, la garantie prolongée peut augmenter la valeur de votre véhicule sur le marché d’occasion, mais jamais autant que ce que vous aurez à débourser pour en bénéficier.

Finalement, l’achat d’une garantie prolongée est davantage recommandé pour des modèles plus haut de gamme. Le coût des pièces et de la main d’œuvre pour des véhicules de prestige est souvent drastiquement supérieur à celui de modèles plus abordables. De plus, les véhicules de luxe sont généralement équipés de davantage de gadgets et de technologies. Conséquemment, il y a plus de chances que quelque chose brise un jour ou l’autre.

Bref, mieux vaut opter pour une garantie prolongée sur une BMW que vous comptez garder longtemps que sur une Toyota que vous remplacerez d’ici quatre ans.

Finalement, si l’idée d’une paix d’esprit accrue par la garantie prolongée vous semble une bonne idée, ne dites pas oui trop vite. Comme le prix de votre voiture, le montant à payer pour votre garantie prolongée se négocie!