Vin de la semaine: dernier rosé avant la rentrée!

Rosé 2017, Château Revelette, Coteaux d'Aix-en-Provence, France

Prix : 19,50 $

Code SAQ : 13212002

Alcool : 13 %

Sucre : 1,2 g/l

Note : *** $$

Peter Fischer fait partie de ces vignerons qui, après les avoir rencontrés, donnent l’impression que les vins qu’ils produisent leur ressemblent. Humble, passionné, talentueux et à la recherche de la vérité, l’homme derrière le Château Revellette situé dans l’arrière-pays aixois, au nord de la célèbre montagne Sainte-Victoire, nous livre des vins authentiques et savoureux. C’est le cas de son rosé qui vient de débarquer à la SAQ. D’une couleur légèrement saumonée, il laisse échapper des parfums expressifs et aguichants de fruits rouges, de melon, de gomme de pin, d’écorce d’orange et de violette. En bouche, le vin est nourri, tendre et croquant. Nuancé, tout en fraîcheur et finement vineux, c’est un rosé d’une grande buvabilité. Production bio.