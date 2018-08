Vivre la liberté en caravane portée

Lorsqu’il est question d’équipement de camping de type véhicule récréatif (VR), on pense souvent aux caravanes, caravanes à sellette ou encore aux autocaravanes. Un équipement souvent oublié, et qui gagne en popularité, est la caravane portée.

« Pour moi, cet équipement représente la liberté totale, la facilité de s’installer n’importe où, et d’être toujours dans mes affaires, lance d’emblée un mordu de ce type d’équipement, mon ancien confrère photographe Karl Tremblay. Cela m’a permis de me rendre où je voulais, comme je le voulais, à mon rythme, sans jamais manquer de rien. Je considère que c’est le meilleur placement que je n’ai jamais fait. » Ce véritable globe-trotter a parcouru des milliers de kilomètres un peu partout aux États-Unis et au Canada.

VIVRE À L’ANNÉE

Avant de posséder ce type d’équipement, notre homme a fait l’expérience d’autres produits.

« J’ai possédé une autocaravane que j’aimais d’un certain côté, mais qui me causait souvent des problèmes, pour me stationner entre autres. Avec une caravane portée, l’équipement n’est pas considéré comme un VR en raison de la plaque d’immatriculation. En fait, l’équipement est considéré comme une camionnette normale. »

Karl a entraîné dans son sillage quelques-uns de ses amis, dont Benoît Dufour.

« Je vis dans ma caravane portée depuis maintenant 450 jours, affirme cet homme jovial qui ne jure que par son équipement. Ce qu’il y a de plus important, c’est l’autonomie totale que cela nous procure. Personnellement, j’ai des réservoirs d’eau propre et d’eaux usées pour tenir le coup pendant 20 jours. Trop souvent, un peu partout, on peut lire “NO VR” sur des affiches, mais nous, nous pouvons nous stationner parce que nous ne sommes pas un VR, mais bien une camionnette avec une charge. C’est ainsi que l’on considère ce type de caravane, comme une charge dans la camionnette. Je n’ai même pas besoin d’électricité puisque je suis équipé au solaire. J’ai tout ce qu’il me faut et un confort certain, très satisfaisant pour moi. »

Il a aussi tenu à souligner que l’économie d’essence est aussi au rendez-vous par rapport à tous les autres types de VR.

DES RÈGLES À RESPECTER

Avant de penser à posséder un tel équipement, il y a certaines règles à respecter, comme nous l’a mentionné Stéphane Paquet de Caravanes M&M dans la Beauce, un des plus importants concessionnaires de caravanes portées.

« Je crois que la première chose à faire pour le consommateur intéressé, c’est de se rendre chez un spécialiste pour décider du modèle qu’il veut acheter, avant de se procurer une camionnette, explique le spécialiste. Trop souvent, les gens arrivent chez nous avec par exemple une camionnette 1500 et veulent se procurer une caravane portée qui demande au minimum une camionnette 2500. Il est certain qu’avec une camionnette plus grosse, l’éventail de possibilités sera beaucoup plus grand pour le consommateur. Il existe des modèles qui vont très bien se marier avec une camionnette 1500, mais il y aura moins d’équipements que dans celles pour les plus grosses camionnettes. Il faut aussi que la camionnette soit équipée d’une boîte de huit pieds. »

Les prix d’une caravane portée peuvent varier entre 20 000 $ et 30 000 $. C’est une belle façon de voir la vie en nomade avec une autonomie complète, sans se soucier de chercher nécessairement un terrain de camping. Si vous utilisez les services d’un terrain, vous n’aurez pas besoin de choisir un site avec services puisque vous avez tout le nécessaire. Pour vivre de grandes aventures, rien de mieux.

Caravane portée Québec

Constatant qu’il n’est pas toujours facile d’avoir de l’information sur les caravanes portées, le groupe de France Lanouette a décidé de créer le site Caravane portée Québec (www.cpquebec.com). Sur ce site, il y a un forum dédié exclusivement aux propriétaires de ce type d’équipement ou en voie de le devenir. Ces gens avaient constaté très justement qu’il était difficile, voire impossible, de trouver de l’information sur ce type d’équipement et surtout d’être bien renseigné. Les références disponibles provenaient majoritairement de sites anglophones. Comme la caravane portée est tout un monde à découvrir, il y a plusieurs points très importants qui doivent être pris en considération avant de faire l’achat de ce type d’équipement.

DES CAPSULES

Sur le site, vous trouverez plusieurs infos capsules offrant des informations techniques qui ont été rédigées pour maximiser la sécurité et le plaisir de voyager avec cet équipement. On organise aussi annuellement deux évènements exclusifs aux propriétaires de caravanes portées, soit un rallye sur un circuit de 7 à 10 dans une région donnée et un Jamboree. Pour en savoir plus, vous pouvez soit consulter le site www.cpquebec.com ou encore la page Facebook de l’organisation : www.facebook.com/Caravaneporteequebec.

NOUVEAU SITE HUTTOPIA

Après avoir implanté un site à Sutton en Estrie en 2015 et dans les White Mountains du New Hampshire en 2017, Huttopia a décidé d’ouvrir un nouveau site de glamping dans le Maine. Le nouveau terrain est situé à cinq heures de route de Montréal, à Sandford. Il est à une vingtaine de minutes de l’océan Atlantique, dans les environs d’un site très connu, Kennebunkport. Le site sera ouvert à compter de l’été prochain. Pour en savoir plus : www.huttopia.com.