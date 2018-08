LAFONTAINE, abbé Philippe



Le 26 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé au Centre-Champagneur de Joliette, M. l'abbé Philippe Lafontaine, prêtre du diocèse de Joliette depuis le 26 mai 1956.Le défunt était le fils de feu Victor Lafontaine et de feu Adrienne Bérard, de Saint-Barthélemy, et le frère de feu S. Marie-Jeanne (Soeur de la Providence), P. Viateur (Missionnaire d'Afrique), S. Gertrude (Soeur de la Providence), feu Hélène, Robert, feu Jacques, abbé Laurent (diocèse de Montréal) et Gabrielle.En plus de ses frères et soeurs, le défunt laisse dans le deuil sa belle-soeur Yolande Clément, son beau-frère Dr Roger Cadieux, ses neveux Alain Brodeur et Jean Lafontaine (Huguette Lambert), sa nièce Marie-Lyne Brodeur, autres parents et amis ainsi que l'évêque de Joliette, Mgr Raymond Poisson et ses confrères prêtres.La dépouille sera exposée le lundi 3 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h au1077 RUE LÉPINEJOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comLa dépouille sera ensuite exposée en chapelle ardente à la2 rue Saint-Charles-Borromée NordJoliettele mardi 4 septembre à partir de 10h, suivi de la messe des funérailles à 11h, présidée par Mgr Gilles Lussier, évêque émérite de Joliette. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.