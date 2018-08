5 vins pour célébrer les vendanges!

C’est le moment ultime. Pour certains vignerons, le stress est tellement intense qu’ils n’en dorment tout simplement plus. C’est à peine s’ils prennent le temps de manger. Imaginez : devoir décider du moment fatidique où l’on coupe enfin le raisin pour en faire du vin.

Ils sont constamment dans leurs vignes à tâter et à goûter, souvent à faire examiner en laboratoire les fruits de pratiquement chaque rang de vigne. Une petite pluie, ça peut aider. Surtout si l’on connaît une belle arrière-saison sèche. Trop d’eau, en revanche, ça dilue les jus. Sans parler de la grêle qui peut d’un coup venir vous gâcher toute la récolte. Au Québec, avec la canicule estivale qui a fait le bonheur de bien des vignerons, on s’attend à des vendanges précoces. Osons croire que les vins qui en sortiront seront à la hauteur d’un millésime 2018 qui s’annonce historique selon de nombreux vignerons avec qui j’ai eu la chance de discuter.

Pour vous en donner le goût, je vous invite à aller faire un tour à la Fête des vendanges de Magog-Orford qui célèbre cette année ses 25 ans d’existence ! Et quoi de mieux que des bulles pour souligner tout ça avec un nouveau pavillon consacré aux vins mousseux. Au menu : de nombreux producteurs québécois, des concerts en plein air, un concours de foulage de raisins, des camions de cuisine de rue, des chefs en démonstration et plusieurs artisans du terroir. Les 1-2-3, 8 et 9 septembre, à la Pointe Merry de Magog. Entrée entre 13 $ et 35 $.

Buvez moins. Buvez mieux.

Pinot Noir 2017

Photo courtoisie, SAQ

Le Jardin d’Éolie, Lacheteau : Du pinot noir à tout petit prix. On devine des notes faciles de fruits, de fumée et de cannelle. En bouche, le vin est souple, simple avec un côté généreux. Bonne acidité qui apporte de l’équilibre et permet de bien faire passer les 7 g de sucre. Servir assez frais.

12,5 % France | Vin rouge | 9,95 $ | 7,2 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 13593116

Héritages 2017

Photo courtoisie, SAQ

Ogier, côtes-du-rhône : Nouvel habillage pour la cuvée Héritages, un côtes-du-rhône qu’on trouve facilement à la SAQ et qui représente selon moi un modèle à suivre tant pour sa franchise que pour son prix. Parfums de cerise, de réglisse et d’épices. C’est souple et charnu avec des tanins mi-corsés. Finale fruitée relevée par une franche acidité. Un des meilleurs rouges sous 15 $ à la SAQ.

14,5 % France | Vin rouge | 14,45 $ | 2,9 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 535849

Les Galets 2016

Photo courtoisie, SAQ

Château Mourgues Du Grès, Costières de Nîmes : Majoritairement composé de jeunes syrahs et complété par du grenache, mourvèdre et carignan, c’est un rouge axé sur le fruit avec un arrière-plan bien sudiste de garrigue et de cuir. Tout aussi juteux que le 2015, il montre plus de densité et de fraîcheur. Finale soutenue qui ajoute du sérieux à un vin qu’on prend déjà plaisir à boire. Production bio.

13 % France | Vin rouge | 18,25 $ | 2,3 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 10259753

El Vinculo 2013

Photo courtoisie, SAQ

Alenjandro Fernàndez, Crianza : De l’écurie Alenjandro Fernàndez, producteur phare d’Espagne, le El Vinculo est issu à 100 % du cépage tempranillo. Le 2013 qui vient d’arriver à la SAQ semble parfaitement à point. On sent un fruité mûr (figue, prune) alors que l’élevage en barrique lui confère des notes de moka, d’épices et de boîte à cigare. C’est riche, puissant avec des tanins arrondis. Longue finale évoquant le kirsch. Passer en carafe 30-45 minutes. Idéal avec l’agneau braisé.

14,5 % Espagne | Vin rouge | 22,70 $ | 1,8 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 11896691

Ma Terre 2017

Photo courtoisie, SAQ

Domaine Milan : Coup de cœur pour ce rosé qui nous arrive de Saint-Rémy-de-Provence. Assemblage en parts égales de cinsault et de grenache cultivés en bio et biodynamie. Très peu soufré et non filtré, le vin montre une robe pâle finement brouillée. Nez élégant et bien parfumé de grenadine, de fraise avec une touche poivrée. La bouche est ample, fraîche, précise et raffinée. Légèrement vineux, il fera un excellent apéro ou accompagnera à merveille un saumon grillé.

13 % France | Vin rosé | 27,45 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13736121

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com