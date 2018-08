8 soldes à ne pas manquer durant le week-end de la fête du Travail

Le long week-end est une excellente période pour conclure de bonnes affaires, même sur les nouvelles collections d’automne.

Votre garde-robe a besoin d’une cure de rajeunissement? Les bonnes aubaines se trouvent en ligne et nous les avons dénichées pour vous. Il n’est donc pas nécessaire de faire la file en magasin, vos choix seront livrés à votre porte!

Joe Fresh

Le détaillant canadien vous fera économiser en offrant 25% de rabais sur TOUT! Utilisez le code WEEKEND25 avant le 3 septembre.

Sports Experts

Ne remettez plus votre projet de mise en forme à plus tard! Sports Experts offre jusqu’à 40% de rabais sur les vêtements et les chaussures d’entraînement.

Aussi, c’est le bon temps d’équiper les plus jeunes pour la saison de hockey, car plusieurs modèles de patins à glace et de bâtons sont en grande réduction. Les offres prennent fin le 11 septembre.

La Baie d'Hudson

La section liquidation regorge d’articles déjà à prix réduit et pour la longue fin de semaine, le géant offre 25% de réduction supplémentaire. Vous obtiendrez alors des rabais allant jusqu’à 70% du prix initial.

Miss Selfridge

Cette adresse est bien connue des fashionistas et avec raison! Profitez-en pour ajouter une touche d’originalité à votre garde-robe grâce à des rabais allant jusqu’à 30%. Les aubaines seront en vigueur jusqu’au dimanche 2 septembre seulement.

Frank And Oak

Le détaillant montréalais offre 20% de rabais sur tout! C’est l’occasion d’essayer leur nouvelle collection de denim. Utilisez le code LABORDAY20 avant le 4 septembre.

Old Navy

De jolies robes et des essentiels comme les t-shirts et les denims à 50% de rabais, c’est ce qu’on appelle un bon deal! Le détaillant promet même certains modèles à 6$.

Faites vite, les offres se terminent le lundi 3 septembre.

Motherhood Maternity

De grands projets vous attendent? Sautez sur l’occasion puisque le détaillant spécialisé en vêtements de maternité offre 30% de rabais sur les articles à prix régulier et 40% de rabais supplémentaire sur les articles déjà réduits!

Garage

Faites le plein d’essentiels chez Garage pour votre ado qui doit affronter la rentrée.

Vous bénéficierez de 25% de réduction sur les articles en solde ainsi que 10 % de rabais avec le code GARAGE10OFF sur les articles à prix régulier. Vaide jusqu'au 2 septembre 15 h.

Marquez votre calendrier! Il est temps de profiter des aubaines!