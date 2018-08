PROVOST, Emmanuel



À Montréal, le 22 août 2018, à l'âge de 48 ans, est décédé subitement Emmanuel Provost, fils de Rollande Chagnon et de Maurice Provost.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Ninon (Richard Dulude), ses neveux Olivier, Alexis et sa nièce Marguerite ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis à la Maison Grise, 50 rue de la Fabrique à Varennes le dimanche 9 septembre de 14h à 17h, la cérémonie débutera vers 15h.