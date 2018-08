OUIMET GERVAIS, Louise



À Montréal, le 22 août 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Louise Gervais, épouse de M. André Ouimet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Alexandre et Frédéric ainsi que leurs conjointes, ses petits-enfants Mateo, Victor et Eva, ses frères Alain et Robert et sa soeur Micheline, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:MONTRÉAL, QC H1W 1P2514-527-4126 www.tsansregret.comle samedi 1er septembre de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 20h30 en la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.