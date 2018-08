Choisir le meilleur courtier immobilier sur le Plateau Mont-Royal

Les conseils de Yanick E. Sarrazin, courtier, et conseiller immobilier résidentiel à Montréal / Spécialiste en Maison & Cottage luxueux.

Véritable enclave nichée aux flancs de ce joyau de verdure qu’est le Mont-Royal, et surplombant le quartier des spectacles et le centre-ville de Montréal, l’arrondissement du Plateau Mont-Royal est unique dans le paysage urbain montréalais. Avec ses rues bordées d’arbres matures, son réseau de ruelles vertes, ses terrasses à l’européenne, ses commerces à la fois bohème et chic, et ses maisons colorées aux escaliers en colimaçon, la qualité de vie des résidents du « Plateau » est réputée au delà des frontières, ce qui en fait un des quartiers les plus prisés de Montréal pour habiter une maison, un cottage luxueux ou encore un superbe condo.

Voici quelques éléments à prendre en considération au moment de choisir le courtier immobilier qui sera votre meilleur allié pour l’achat ou la vente d’une propriété que ce soit une maison, un cottage ou encore un condo sur le Plateau Mont-Royal.

1) Les recommandations et la réputation de votre courtier immobilier sont cruciales

Rien ne saura plus vous mettre en confiance qu’un excellent bouche à oreille. N’hésitez pas à consulter ce qui se dit et s’écrit à propos du courtier à qui vous désirez confier le soin de vendre ou d’acheter une propriété sur le Plateau Mont-Royal. En inscrivant son nom sur un moteur de recherche comme Google vous aurez accès aux commentaires et avis de ses clients. Vous serez ainsi en mesure d’apprécier également la qualité de sa clientèle, ainsi que celle de son réseau.

2) La disponibilité, la fiabilité et la courtoisie d’un courtier immobilier

Dans un quartier aussi dynamique que le Plateau Mont-Royal, la volatilité du marché est grande et la vitesse de réaction cruciale. Un courtier qui se rend disponible pour vous, qui répond promptement à vos demandes, qui fait preuve de savoir vivre, autant avec vous qu’avec votre voisinage, et qui assure un suivi sans faille de votre dossier sera votre meilleur allié.

3) La connaissance des quartiers montréalais

Au delà des prix du marché, on reconnaît l’excellence d’un courtier à sa connaissance des caractéristiques du quartier; écoles, services, commerces, offre culturelle, règlements d’urbanisme de l’arrondissement, aides financières de la ville pour l’amélioration et la mise en valeur des propriétés, portrait général de ses habitants et de leurs goûts en matière d’habitation et de style de vie, ainsi que les secteurs professionnels en expansion dans le quartier. Votre courtier de choix connaît tous les facteurs qui feront gagner de la valeur à votre propriété.

4) Des qualités d’entremetteur

Le flair et le doigté, alliés à de solides connaissances du marché, de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et du style de vie recherché par les acheteurs potentiels font de lui le meilleur des entremetteurs pour une transaction heureuse et efficace.

5) La bannière immobilière

Doté d’une vaste expérience du marché immobilier – autant sur l’ensemble du territoire de Montréal que sur le Plateau Mont-Royal spécifiquement - un bon courtier appartient à une bannière de prestige, et établie depuis de nombreuses années dans le quartier. Elle offre donc tous les avantages d’un encadrement solide et un vaste réseau de courtiers compétents qui connaissent les spécificités de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, et la meilleure façon de rejoindre les acheteurs potentiels, peu importe d’où ils viennent.

6) La qualité de la mise en marché

Le courtier doit offrir un plan marketing conçu sur mesure pour votre résidence, afin de lui permettre d’atteindre le plus d’acheteurs qualifiés. Le meilleur courtier pour vous est celui qui connaît l’importance de publier des photos de qualité exceptionnelle, et qui connaît les plateformes de visibilité qui sauront le mieux faire rayonner les qualités de votre propriété, jusqu’en dehors des frontières.

7) La diffusion web

Puisque 90% des acheteurs font leur recherche de propriété immobilière en ligne, il est impératif d’atteindre le maximum de visibilité en ligne. Le courtier que vous choisirez doit s’assurer que votre résidence est présente et mise en valeur sur les sites web les plus visités, ainsi que sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest, etc... Il est donc dans votre intérêt de choisir un courtier immobilier qui a beaucoup d’abonnés, qui assure une présence constante, et qui sait animer ses divers comptes avec pertinence afin que les propriétés dont il s’occupe soient mises en valeur et atteignent les meilleurs acheteurs.

8) La chimie

On ne le dira jamais assez, la vente ou l’achat d’une maison n’est pas une transaction comme une autre. Elle nécessite un véritable travail d’équipe entre vous et votre courtier. La qualité de la communication est essentielle ; vous devez sentir que votre courtier est à l’écoute de vos besoins, et sur la même longueur d’ondes que vous.

LE CHOIX DE VOTRE COURTIER VOUS APPARTIENT

À la lumière de ces conseils, vous êtes maintenant en mesure de prendre une décision éclairée dans le choix du courtier immobilier qui s’occupera de vos besoins sur le Plateau Mont-Royal. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à entrer en contact avec moi, à votre convenance.

