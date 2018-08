Photos explicites: cinq des sept ados des Pères Maristes accusés

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé avoir déposé des accusations contre cinq des sept adolescents visés dans le dossier du Séminaire des Pères Maristes. Des accusations de leurre, de distribution de pornographie juvénile et d’extorsion font notamment partie du lot.

Le bureau des procureurs a confirmé vers 9h30 vendredi matin que cinq adolescents étudiants au Séminaire étaient visés par des accusations devant le tribunal de la jeunesse.

Le détail des accusations va comme suit :

Le premier est accusé de leurre, de distribution de pornographie juvénile et d’avoir rendu accessible une image intime sans consentement.

Le deuxième est accusé de leurre et d’extorsion.

Le troisième est accusé de leurre, d’extorsion et d’avoir rendu accessible une image intime sans consentement.

Le quatrième est accusé de leurre.

Le cinquième est accusé de leurre, d’agression sexuelle, de possession de pornographie juvénile et d’avoir rendu accessible une image intime sans consentement.

Comparutions à venir

Les accusés doivent comparaître devant le tribunal de la jeunesse au cours des prochaines semaines. La cour leur a imposé d’ici là un interdit de contact avec les plaignantes.

Les deux autres adolescents impliqués seront quant à eux «traités selon le programme de sanctions extrajudiciaires».

La direction des Pères Maristes a affirmé par voie de communiqué être à l’étude du dossier pour la suite des choses. Comme le dépôt des accusations ne fait aucune mention de l’aspect scolaire de la chose, le Séminaire n’exclut pas hors de tout doute le retour des étudiants visés par les accusations.

«Dans les circonstances, la direction et le conseil d’administration souhaitent prendre le temps nécessaire pour étudier la décision plus attentivement, d’autant plus qu’elle n’est assortie d’aucune condition empêchant les jeunes visés par les accusations de fréquenter le Séminaire, mais qu’elle interdit les communications entre eux et les victimes alléguées», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Comme l’établissement avait été sommé par la Cour supérieure de réintégrer les jeunes il y a quelques semaines, sa marge de manœuvre dans la suite des procédures est «grandement limitée» affirme le directeur général François Sylvain.

«À court terme, nous souhaiterons adapter notre plan d’action, et ce, en collaboration avec le DPCP qui est responsable du respect des conditions qu’il a émises», souligne le directeur, qui précise qu’aucun autre commentaire ne sera fait.

Longue saga

La saga avait débuté en mai dernier avec l’arrestation des jeunes impliqués, âgés de 12 à 14 ans, par la police de Québec. Trois présumées victimes étaient impliquées dans cette affaire, elles aussi âgées entre 12 et 13 ans.

Malgré les critiques, la direction du Séminaire avait initialement choisi en juin de réintégrer les élèves. L’école privée avait alors évoqué sa mission «de supporter les élèves qui rencontrent des obstacles sur leur parcours».

Cette décision avait été renversée en août devant le tsunami de critiques dont avait été victime l’établissement. Le directeur François Sylvain avait alors affirmé que cette décision était «la meilleure à prendre», celle-ci étant la seule pouvant «ramener une paix sociale au sein de l’établissement».

Les parents de trois élèves s’étaient toutefois opposés à cette décision, s’adressant aux tribunaux pour la faire renverser. La Cour supérieure avait alors sommé la direction du collège de réintégrer les jeunes comme aucune accusation n’avait alors été portée. Le juge Daniel Dumais avait alors estimé que l’école avait cédé à la pression populaire.