Couillard refuse de cautionner les attaques de Gaétan Barrette envers Éric Caire

SHERBROOKE | Comme ce fut le cas suite aux attaques de Christine St-Pierre et Marwah Rizqy envers François Legault, Philippe Couillard refuse de cautionner les propos tenus par Gaétan Barrette visant Éric Caire.

«Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Regardez, je ne dévierai pas de mon plan de campagne», a commenté le chef du Parti libéral du Québec, visiblement irrité par les questions des journalistes à ce sujet.

Le chef du PLQ souhaite-t-il, comme son candidat dans La Pinière et actuel ministre de la Santé, Gaétan Barrette, que l’UPAC devrait enquêter sur le cas d’Éric Caire en raison de la somme de 55 000 $ qu’il avait emprunté à titre personnel au maire de L’Ancienne-Lorette?

«Ce n’est pas à moi de me prononcer là-dessus. L’UPAC est assez grande pour décider ce qu’elle doit faire», a rétorqué M. Couillard.

Une campagne positive

Le chef libéral a assuré qu’il souhaite toujours mener une campagne «positive», loin des attaques personnelles.

«Je tiens à ce que la campagne soit la plus positive possible et qu’on parle des gens de façon respectueuse», a dit le premier ministre.

Répétant que ses candidats sont libres de s’exprimer, M. Couillard s’est avancé sur les motifs derrières les attaques effectuées par certains.

«Moi je pense qu’ils agissent [en raison des] [...] années accumulées, où plusieurs membres de l’équipe ont été soumis à de dures critiques, très dures critiques et bien sûr, ça provoque chez certains ce genre de réaction, mais ce n’est pas moi qui va faire ce genre de discours.»