Coup de théâtre! Jay Du Temple quitte «La soirée est (encore) jeune»

L'humoriste qui venait à peine d'être embauché pour remplacer Fred Savard démissionne après seulement une émission.

Il y a à peine six jours, quelques heures seulement avant sa rentrée automnale, l'équipe de la populaire émission d'ICI Radio-Canada Première dévoilait l'identité de celui qui allait remplacer Fred Savard.

À la surprise générale, c'est Jay Du Temple qui a hérité du quatrième micro aux côtés de Jean-Sébastien Girard, Olivier Niquet et Jean-Philippe Wauthier.

Mais voilà, coup de théâtre en cette fin de vendredi après-midi, la page Facebook officielle de l'émission annonce que Du Temple se retire après une seule émission au sein de l'équipe.

Selon le bref communiqué publié sur les réseaux sociaux, Jay Du Temple «invoque des raisons professionnelles, logistiques et personnelles pour expliquer son départ ainsi que des divergences artistiques».

On y apprend également que l'identité du remplaçant de Du Temple sera dévoilée lors de la prochaine émission, soit ce samedi à 17h.

C'est tellement bizarre que ça en est presque louche. Si on pouvait mettre des emojis sur notre site internet, on mettrait celui avec la face dubitative et la main qui se tient le menton.