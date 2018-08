Des images de la nouvelle Naked Palette sont sorties et c'est la plus belle à date

Rien n’est encore confirmé, mais les premières images de la prochaine palette Naked de Urban Decay sont très prometteuses.

Plus tôt cette semaine, la compagnie de maquillage Urban Decay a annoncé qu’elle allait retirer des tablettes leur légendaire palette Naked. Ils ont même organisé des funérailles!

On a tous pleuré... tout en commandant cinq palettes sur le site parce qu’elle était à 50% de rabais. Et puis, lentement mais sûrement, certaines rumeurs ont commencé à faire surface sur le web.

La mort de la palette Naked était-elle planifiée pour faire place à une petite nouvelle? Eh bien, roulement de tambour...Oui.

Internet rencontre la palette Naked CHERRY. On capote!

La nouvelle palette contient des roses, bruns profonds et rouges. On se souvient tous que la Naked 2 est plutôt froide, la 3 est rose gold, la Smoky est très foncée et métallique et la Heat est composée de tons chauds.

En fait, Naked Cherry nous fait un peu penser à la palette Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills.

On a déjà très hâte de recréer des looks de ce genre et de s’amuser avec la Naked Cherry!

On vous tient au courant dès qu’on aura une date pour son arrivée en magasins!

