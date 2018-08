Drake, un sympathisant des Hells Angels? Une photo inquiète les policiers

Une photo montrant le rappeur canadien Drake vêtu d’un chandail affichant des signes de soutien envers les Hells Angels a soulevé l’inquiétude des autorités, qui se questionnent sur le message envoyé par la vedette mondiale.

Dans une photo publiée le 21 août dernier par le rappeur Travis Scott sur Instagram, on y voit Drake vêtu d’un chandail foncé avec le mot «Toronto» inscrit en larges lettres rouges au-dessus d’un logo circulaire avec le chiffre 81 et le slogan «Support Downtown Big Red Machine» (Soutenez la section centre-ville des Big Red Machine).

A Jim joe 📸 Une publication partagée par flame (@travisscott) le 21 Août 2018 à 9 :42 PDT

Le chiffre 81 réfère aux lettres H et A, respectivement les huitièmes et premières lettres de l’alphabet. Cette référence est bien connue pour représenter le groupe de motards Hells Angels.

Le commerce qui vend des vêtements à l’effigie des Hells Angels à Toronto, Route 81 Toronto, a republié la photo de Travis Scott sur sa propre page Instagram.

«C’est extrêmement décevant», a déclaré au National Post le sergent Lindsey Houghton de l’unité antigang de la police de la Colombie-Britannique.

Le policier se questionne sur la décision de Drake de vêtir pareil vêtement compte tenu de son influence majeure sur les jeunes et de tout son travail caritatif accompli au cours de sa carrière. Le rappeur canadien s’est d’ailleurs déjà vu décerner la clé de la ville de Toronto et est un ambassadeur pour les Raptors de Toronto.

«C’est un panneau publicitaire ambulant pour les Hells Angels et c’est exactement ce qu’ils veulent. Ils veulent que des individus comme lui [Drake] portent leurs vêtements et leur propagande pour montrer une image positive, pour contrecarrer le message des autorités et les reportages des médias», explique toujours le sergent au journal canadien.

La référence au chiffre 81 se trouve également dans le succès God’s Plan du rappeur. «Fifty Dub, I even got it tatted on me; 81, they’ll bring the crashers to the party; and you know me», chante le rappeur dans sa chanson.

«Tout le monde sait que le terme 81 signifie “HA”, déplore Houghton, qui indique que son corps policier ne compte pas entrer en contact avec l’entourage du rappeur. Il note toutefois qu’il serait ravi de discuter avec Drake de ses inquiétudes si ce dernier souhaitait aborder le sujet avec l’unité antigang.