Du préscolaire au secondaire, car ça commence ici

L’école, cette expérience de vie déterminante... Quand vient la période du grand questionnement, plusieurs critères importants déterminent le choix, par les parents, de la maison d’enseignement appropriée pour leur enfant. Les visées varient d’une institution à l’autre. Trois membres de la direction de l’Académie Lafontaine nous décrivent les objectifs et priorités de cette école internationale de Saint-Jérôme, membre du réseau des écoles associées de l’UNESCO. « Développer le plein potentiel des jeunes » Monsieur Hugues Lagarde, directeur général de l’Académie Lafontaine, insiste sur cet aspect important de l’accompagnement réservé aux élèves qui fréquentent l’établissement. Au-delà du cadre pédagogique, un milieu de vie enrichissant dès le préscolaire et jusqu’à la fin du secondaire, facilitant le développement des passions et l’ouverture sur le monde, caractérise l’Académie Lafontaine. « Nous avons su conserver au sein de notre école, malgré une croissance fulgurante depuis plus de 30 ans, nos valeurs familiales et sociales. Nous communiquons aisément et efficacement avec nos élèves et leurs parents », ajoute-t-il. Le conseil d’administration de l’institution se compose d’ailleurs uniquement de parents. 30 ans déjà, et toujours en phase avec la société ! L’équipe d’enseignants dynamiques de l’Académie Lafontaine développe la curiosité intellectuelle des élèves, leur conscience sociale, leur créativité et leur culture personnelle. La directrice des services pédagogiques du secondaire, madame France Brunet, mentionne la nature innovante de la mission pédagogique qui présente, à travers ses différents programmes, des méthodes de travail tant académiques que numériques, et ce, dès le primaire, qui apprend la rigueur, l’interdisciplinarité et l’engagement humanitaire. Tout cela devient possible grâce à l’implication des intervenants auprès de chacun des élèves, afin qu’ils acquièrent la confiance et deviennent des citoyens engagés et accomplis. Et cela, peu importe qu’ils présentent des difficultés d’apprentissage, qu’ils se définissent comme artistes, athlètes de haut niveau ou surdoués.

Nouvelle tendances et quelques classiques

Des cours d’entrepreneuriat et de journalisme numérique (secondaire) et d’initiation à la robotique (primaire) sont venus s’ajouter à la programmation en 2017. Une volonté de développer la robotique au secondaire est sur la table de travail actuellement. Mentionnons également que l’éducation financière figure depuis toujours au programme de l’Académie Lafontaine et que l’anglais s’y enseigne dès la maternelle. Quatre groupes de bain linguistique sont formés pour les élèves de 6e année.

La deuxième vie de l’Académie s’anime dès 16 h

L’activité parascolaire de l’Académie Lafontaine s’articule autour de voyages culturels et humanitaires, d’équipes sportives compétitives, de programmes de ballet classique et de surf des neiges, de robotique, de natation, de reporters autour du monde, de théâtre classique, de théâtre musical, d’improvisation, sans oublier la réputée chorale, activité phare de l’école. Pascal Lavoie, directeur des communications et de la vie étudiante, précise : « Tout est mis en œuvre pour encourager la créativité, éveiller la curiosité intellectuelle et développer de saines habitudes de vie. Au grand bonheur des parents, en plus du transport scolaire de 16h, l’offre de transport est bonifiée à 17h45 et 19h45 pour les élèves qui pratiquent des activités parascolaires après les classes.

Portes ouvertes le 22 septembre, de 9 h 30 à 14 h 30

Voici l’occasion de découvrir un milieu dynamique et stimulant. On vous y renseignera sur les programmes éducatifs performants et la technopédagogie mise au service des apprentissages. Explorez le site www.academielafontaire.qc.ca et restez à l’affût des nouveautés grâce à la page Facebook Académie Lafontaine.